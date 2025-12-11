Liberia vs. Alajuelense: Analista arbitral da su veredicto sobre el penal contra la Liga

El Municipal Liberia marcó ante Alajuelense por medio de Fernando Lesme; aquí junto a Keysher Fuller.

El Municipal Liberia se puso arriba en el marcador contra Alajuelense al minuto 11 de partido. Los pamperos consiguieron la ventaja por medio de un lanzamiento de penal, el cual llegó luego de una falta que sufrió el delantero Fernando Lesme de parte del zaguero manudo Guillermo Villalobos.

El analista arbitral Greivin Porras confirmó que para él fue una falta muy clara, por lo que el central, Steven Madrigal, actuó de buena forma.

“Solo puedo decir que es un penal muy claro. Muy bien el árbitro, porque al jugador de Liberia le sujetan la camisa cuando se da el centro”, aseguró Porras.

Seguidamente, la diana llegó por parte de Lesme, quien ejecutó muy bien el lanzamiento desde el manchón blanco.

Liberia se mantiene al frente en el estadio Edgardo Baltodano de la Ciudad Blanca, al minuto 23.