Liberia va con todo y pide insólita medida que puede paralizar el Campeonato

El Municipal Liberia no se rinde en su lucha por ganarle los tres puntos a Saprissa en la mesa.

El Municipal Liberia ya solicitó ante el Comité de Competición de la Unafut lo que había anunciado: un Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio tras la resolución emitida por el propio Comité en la que se le negó un reclamo administrativo de los puntos del juego del fin de semana anterior ante Saprissa.

Además de esto, los guanacastecos pidieron una medida cautelar ante el propio Comité de Competición, en la que solicitan suspender la jornada 18 del campeonato nacional, la cual está programada para iniciar este viernes a las 7 p. m. con el duelo entre Sporting y Saprissa.

Liberia pidió los puntos del juego contra Saprissa porque según ellos los morados incurrieron en alineación indebida, al poner en el campo al juvenil Johnny Myrie, quien entró en el minuto 90. Myrie había sido sancionado en el torneo Sub-21 por acumular cinco amarillas y debía cumplir un juego de suspensión.

Los guanacastecos cuentan en este proceso con la asesoría del abogado especialista en reglamentos Luis Peraza.

El fundamento de la petitoria liberiana se basa en que “la continuación del campeonato consolida resultados basados en una resolución impugnada, esto afecta directamente los derechos deportivos de Liberia, puede alterar posiciones y generar daños irreparables”.

Por otra parte, respecto al Recurso de Revocatoria y Apelación, los liberianos aseguran que se dio un error de aplicación del principio de jerarquía normativa, con base en la cual el Comité desestimó la solicitud de puntos.

Y es que existe una aparente contradicción entre dos normativas: un documento llamado Normas de Competición establece que los jugadores sancionados en categoría Sub-21 no pueden jugar hasta haber cumplido su castigo en el campeonato correspondiente.

Por su parte, el Reglamento de Competición señala que los futbolistas solo pueden cumplir su castigo en la categoría en la que fueron sancionados, pero no dice explícitamente si esto los inhabilita para otras categorías (por ejemplo, en este caso para jugar con Saprissa en Primera División).

El Comité decidió que el Reglamento es la normativa de más jerarquía y determinó que Johnny Myrie sí estaba autorizado a jugar.

La Nación tiene una copia del documento apelación en el que los liberianos aseguran:

“El propio Reglamento de Competición ordena aplicar las normas en función de la materia regulada, no en función de una jerarquía rígida. El artículo 3 del Reglamento de Competición establece la jerarquía dentro de la materia de competición, no como una autorización para desplazar normas especiales por normas generales”.

Liberia insiste en lo siguiente:

“La materia discutida no es propiamente disciplina general, sino participación de jugadores sancionados en Ligas Menores en partidos de Primera División. Esta materia se regula específicamente en los artículos 7 de las Normas de Competición y 49 del Reglamento de Competición, que son normas especiales y posteriores, y por tanto prevalecen sobre la norma general disciplinaria”.

Ahora estos recursos deben ser analizados por el Comité de Competición, que según reglamento tiene tres días para verlos, y en caso de ser rechazados, el propio club liberiano ya solicitó que el caso fuera elevado a la instancia siguiente, que es el Consejo Director de la Unafut, el cual también debería entrar a analizar el fondo.

Todavía no hay una respuesta del Comité de Competición, la cual debería llegar rápido pues los recursos se presentaron a poco más de 24 horas de que comience la fecha.

De momento, Liberia pone en duda la realización de la última jornada del torneo regular. Herediano, Pérez Zeledón, Saprissa y Cartaginés tienen un panorama incierto sobre su clasificación, y en el caso de heredianos y generaleños, incluso las posibilidades de luchar por un puesto en semifinales.