Fútbol

Liberia va con todo y pide insólita medida que puede paralizar el Campeonato

El Municipal Liberia ya presentó recursos ante el Comité de Competición de la Unafut para insistir en los puntos del partido con Saprissa

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Camiseta Liberia
El Municipal Liberia no se rinde en su lucha por ganarle los tres puntos a Saprissa en la mesa. (Prensa Municipal Liberia/Prensa Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Municipal LiberiaSaprissaUnafut
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.