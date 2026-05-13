Liberia sigue agitando su planilla: ahora exportó un jugador a un país que se deja ‘seducir’ por los ticos

Yoserth Hernández (10) de Liberia no seguirá en el cuadro guanacasteco y pasará a ser legionario.

El Municipal Liberia continúa moviéndose en el mercado. El cuadro guanacasteco anunció una salida más, aunque en esta ocasión se trata de una venta al exterior. Yoserth Hernández, volante, firmó por los próximos dos años con el Inter FA de El Salvador.

Wílder Eusse, presidente liberiano, confirmó —sin revelar montos— que se trató de un muy buen negocio para el club, que de esta forma ya suma seis bajas del plantel que llevó al equipo hasta las semifinales del Clausura 2026.

Respecto al grupo que quedó eliminado en semifinales contra Saprissa, Liberia ya no contará con Waylon Francis, Daniel Chacón, Joaquín Alonso Hernández, Lorenzo Orellano, Fernando Lesme ni Yoserth Hernández.

El Inter FA de El Salvador es dirigido por Luis Antonio Marín, entrenador costarricense y mundialista en Corea-Japón 2002.

Actualmente, el Inter FA quedó eliminado en los cuartos de final del campeonato salvadoreño. El equipo fue superado por Municipal Limeño, que ganó la serie 3 a 2 en el marcador global.

Yoserth Hernández alcanzó su mejor nivel en Puntarenas FC, club en el que militó durante la temporada 2022-2023. Posteriormente llegó a Saprissa, donde no logró consolidarse ni tener la regularidad necesaria para mantenerse en el Monstruo.

Más adelante fue cedido a Sporting y, finalmente, encontró una nueva oportunidad en Liberia.

El fútbol salvadoreño ha encontrado en los técnicos costarricenses una forma de potenciar su torneo, ya que Marín llegó al Inter FA tras la buena labor que ha realizado Marvin Solano en Firpo.

Solano y Firpo son los actuales campeones del fútbol cuscatleco y actualmente disputan las semifinales del presente torneo, instancia en la que deberán superar al Águila para continuar defendiendo el título.