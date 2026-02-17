Liberia explota contra el arbitraje por el gol de Saprissa: ‘Ya perdí la fe en Enrique Osses’

En el Municipal Liberia no aguantaron más. El presidente del club, Wílder Eusse, criticó con fuerza a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, e incluso contó que le dijo al jerarca que “ya perdió la fe en su trabajo”.

La gota que derramó el vaso en Liberia fue el gol que le avalaron a Saprissa en el juego del fin de semana y que le dio el triunfo a los morados contra los guanacastecos, pues en la Ciudad Blanca aseguran que Ariel Rodríguez, el anotador, estaba en posición prohibida.

Eusse comentó que habló con Osses el lunes pasado y que la explicación que recibió sobre la jugada le pareció más una excusa que una aclaración. El dirigente liberiano añadió que, tras el juego del Torneo de Copa contra Alajuelense en el Morera Soto, también conversó con el jerarca del arbitraje por una molestia relacionada con un penal que, a su criterio, no se pitó frente a los erizos.

“Sí hablé con él, pero lo que me dice son excusas. Respecto al gol de Saprissa, lo que me dice es que para eso está la tecnología, que lo vieron, pero que para eso se trazan las líneas. Antes de esta conversación, yo ya había tenido otra con él después del juego de Copa en el Morera Soto, ya que considero que nos quitan un penal claro; pero la explicación que me dan es que nuestro jugador, en esa jugada, frena su carrera para que lo golpeen. Desde ahí le perdí la fe al señor. Yo le dije que perdí la fe en su trabajo”, afirmó Eusse.

El dirigente se mostró muy preocupado por el futuro del arbitraje costarricense.

“Hemos sido muy respetuosos con el arbitraje. Intento hablar con Enrique Osses, aporto el punto de vista con respeto, pero el rumbo del arbitraje no va bien porque hemos sido perjudicados muchísimo. A nuestros jugadores los condicionan por cualquier falta. A nosotros nos parece que toman el criterio por la camisa, no por lo que pasa. Ahora siento que la situación no está bien manejada”, detalló.

Eusse hizo un llamado al gremio arbitral para que reflexione después de cada jugada, sobre todo porque, a su juicio, no se están aceptando los errores que se cometen y así es imposible crecer.

“En el arbitraje siento que no se están dando explicaciones sobre lo que pasa, sino excusas. No es algo coherente. Es importante que me digan que hay un error. Con excusas nadie cambia”, sentenció.

Respecto a la jugada que le dio el triunfo a Saprissa ante Liberia, La Nación consultó al analista arbitral Greivin Porras, quien detalló que, al no tener una imagen clara de la acción, el VAR y el equipo arbitral en el terreno de juego debían conceder el gol, ya que ante la duda no se puede sancionar.