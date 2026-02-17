Fútbol

Liberia explota contra el arbitraje por el gol de Saprissa: ‘Ya perdí la fe en Enrique Osses’

El presidente de Liberia, Wílder Eusse, no se guardó nada al hablar del arbitraje liderado por Enrique Osses

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Wílder Eusse le tiró con todo a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.
Wílder Eusse le tiró con todo a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Enrique OssesComisión de ArbitrajeWílder EusseLiberia
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.