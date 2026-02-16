La polémica en el Liberia vs. Saprissa: ¿estuvo bien validado el gol que le dio el triunfo a los morados?

Ariel Rodríguez ganó la posesión ante el remate de Mariano Torres y marcó frente a Liberia.

El duelo entre Liberia y Saprissa terminó con polémica. El cuadro morado ganó gracias a un gol que avaló el VAR, luego de una revisión de cinco minutos, en la que había muchas dudas sobre si el anotador marcó en posición prohibida.

Mariano Torres sacó un centro-remate; el balón llegó a las cercanías del punto de penal y Ariel Rodríguez lo impactó de derecha para dejar sin reacción a Anthony Monreal. 1-0.

Ante las dudas, La Nación consultó al analista arbitral Greivin Porras, quien confesó que él mismo, al ver la repetición televisiva, tiene dudas sobre cuál era el proceder.

“Muy ajustado. La toma de la TV no es la mejor. La decisión de los árbitros es correcta; al no tener mejores ángulos, deben dar el gol. Hay dudas y no pueden sancionar fuera de juego”, dijo Porras.

Al final, en la transmisión presentaron las líneas que trazaron en el VAR y se observa al jugador liberiano que está en el segundo palo en la misma línea que Ariel; por esto, en el VAR determinaron que la diana era válida.