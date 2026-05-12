Liberia confirma una salida que ninguno de sus aficionados quería

Joaquín Alonso Hernández, futbolista estadounidense-mexicano que fue la figura del Municipal Liberia en el Clausura 2026, no seguirá vistiendo los colores del cuadro guanacasteco.

De esta forma, el cuadro guanacasteco sigue con un inicio de semana agitado en su planilla luego de la eliminación contra Saprissa, en las semifinales. Los liberianos ya habían anunciado la salida de Daniel Chacón (regresa a Alajuelense), además de las bajas de Waylon Francis y Lorenzo Orellano.

La información fue confirmada a La Nación por el presidente liberiano, Wílder Eusse, quien detalló que, aunque el club hizo un gran esfuerzo por mantener a Hernández, al final no fue posible llegar a un acuerdo.

“Se va del club”, dijo Eusse.

Alonso contaba con una oferta de renovación para continuar en el equipo; sin embargo, aunque la intención de Liberia era asegurar su continuidad antes de finalizar el certamen, el jugador se tomó el tiempo para analizar el siguiente paso de su carrera.

Joaquín Alonso Hernández fue la principal referencia ofensiva de Liberia, al punto de convertirse en el jugador más peligroso ante Saprissa en la semifinal y estar cerca de impulsar al equipo hacia la final contra Herediano.

En el partido de vuelta, el atacante sacó dos remates de larga distancia y provocó que Abraham Madriz, portero morado, se convirtiera en figura al evitarle el gol en ambas ocasiones.

Hernández registró cuatro goles y cuatro asistencias en el Clausura 2026, pero más allá de las estadísticas, fue el futbolista que más sobresalió en el ataque liberiano.

Por otra parte, desde hace varias semanas se le relaciona con clubes de la Primera División, como Cartaginés; sin embargo, de momento no existe nada oficial sobre el futuro del ofensivo.

Lo que sí está claro es que, en el club que decida jugar, no podrá actuar en las primeras tres jornadas, debido a la sanción que recibió tras ser expulsado en el partido de vuelta de la semifinal contra Saprissa.