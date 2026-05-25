Liberia confirma que Alajuelense quiere uno de sus jugadores clave

El Municipal Liberia, por medio de su presidente ejecutivo, Luis Felipe Eusse, dio a conocer que la Liga Deportiva Alajuelense tiene abiertas negociaciones para transferir al defensor central guanacasteco Yeison Molina.

Eusse reconoció que desde hace unos días existen conversaciones entre ambas dirigencias; sin embargo, todavía no se ha llegado a un acuerdo definitivo, aunque recalcó que las negociaciones continúan.

“Efectivamente, hay un interés de Alajuelense por Yeison Molina, pero no hay un acuerdo. Estamos en conversaciones, podría decirse”, puntualizó a La Nación.

Yeison Molina es uno de los dos defensores centrales titulares de los liberianos, quienes fueron protagonistas tanto en el último campeonato como en el anterior, al colarse en las semifinales de ambos certámenes.

Yeison Molina sumó buen rendimiento con Liberia e integró microciclos de la Selección de Costa Rica.

Molina es una de las soluciones que Carlos Vela encontró en el mercado y que le interesaron ante las numerosas lesiones que sufrieron los erizos en el último campeonato. La Liga no contará para el siguiente semestre con Guillermo Villalobos ni Santiago Van der Putten, quienes presentan dolencias serias.

Por otra parte, Alexis Gamboa viene recuperándose de una lesión muscular. Ante esto, la Liga tiene la urgencia de sumar refuerzos en su defensa.

Alajuelense ya cerró la llegada de John Paul Ruiz a su planilla; el lateral izquierdo militó en Liberia, en condición de cedido, en el último campeonato.