Liberia anuncia que no se rendirá y presentará apelación que podría retrasar el Campeonato

Liberia es uno de los equipos que anima el torneo; los guanacastecos pelean por el cuarto lugar. En la imagen, Waylon Francis.

El Municipal Liberia agotará todos los recursos para tratar de obtener los puntos del partido ante Saprissa, luego del rechazo en primera instancia por parte del Comité de Competición de Unafut.

El gerente deportivo de los liberianos, Hanzell Zúñiga, informó a La Nación que no se dan por vencidos. Mientras afinaba la estrategia con el equipo legal, el funcionario indicó que este jueves 4 de diciembre presentarán el recurso de apelación y subsidio, nuevamente ante el propio Comité de Competición, tal y como indica el debido proceso.

Luego, si no tienen acogida, buscarán escalar al Consejo Director de la Unafut. Según el Reglamento de Competición Temporada 2025-2026, esta es la última instancia a la que pueden acudir, pues la normativa no tiene previstos más recursos, por ejemplo ante instancias de la Fedefútbol.

Si alguno de los órganos de Unafut (Competición o Consejo Director) no ve el tema en sesión extraordinaria, la fecha del fin de semana corre el riesgo de retrasarse.

El artículo 109 del Reglamento establece que el Consejo Director tiene un plazo de tres días para resolver, pero dependiendo de cuándo se presenten los reclamos y cuándo se pronuncie Competición, podría quedar comprometida la fecha 18.

De momento, según lo previsto, la jornada empezará el viernes con la visita de Saprissa a Sporting, a las 7 p. m.

El sábado juegan Puntarenas-Guadalupe (5 p. m.) y San Carlos-Alajuelense (8 p. m.), dos partidos que ya no deciden nada.

Finalmente, para el domingo están programados los encuentros que definirán el cuarto lugar: Cartaginés-Liberia y Pérez Zeledón-Herediano, ambos a las 4 p. m., pues deben jugarse de manera simultánea. Todo esto, si no prospera la apelación de los liberianos.

En caso de que el recurso prospere, sería necesario ajustar el encuentro de Sporting y Saprissa, que pasaría a tener relevancia para definir el orden de los clasificados.

Liberia decidió apelar la derrota 3 a 1 contra Saprissa, esto debido a que los morados incluyeron al jugador Johnny Myrie como variante al minuto 90. Pese a que solo estuvo en la cancha los minutos de reposición, dio para una novela que amenaza con incendiar los días previos a la última fecha.

Los liberianos consideran que Myrie no podía alinear, debido a que tiene pendiente una sanción por tarjetas amarillas acumuladas en categoría Sub-21. Sin embargo, el Comité de Competición rechazó el reclamo de entrada, al considerar que bajo el Reglamento que rige el actual torneo el jugador morado sí estaba habilitado.

Por ahora, la polémica queda servida, con Herediano y Pérez Zeledón como partes interesadas, pues de este fallo depende que sigan con vida antes del partido del domingo.