Legionario y mundialista de Catar 2022 estará seis meses fuera por lesión

El delantero costarricense Anthony Contreras, mundialista con la Selección de Costa Rica de fútbol en el Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y actual jugador del Riga FC de Letonia, recibió una dura noticia en su club: estará fuera de los terrenos de juego durante seis meses debido a una lesión en la rodilla.

La información la dio a conocer el medio Baltic Football News, el cual indicó que el entrenador del Riga, Adrián Guľa, fue quien confirmó la situación luego del triunfo 3-2 contra el BFC Daugavpils.

En ese partido, el también costarricense Orlando Galo marcó un gol y lo celebró de manera muy sentida al mostrar la camiseta de Contreras; sin embargo, en ese momento se desconocía el motivo del gesto.

“La lesión se produjo en la primera jornada de la Virslīga contra el FK Liepāja. En el minuto 60, Contreras chocó con Fellipe Vieira, jugador del Liepāja, y se lesionó la rodilla. Tras recibir atención médica, el delantero regresó brevemente al terreno de juego, pero finalmente no pudo continuar y tuvo que ser sustituido”, describió Baltic Football News.

La campaña pasada, Anthony logró marcar nueve goles y además celebró el campeonato de Letonia con el Riga.

Por otra parte, en acción de otros legionarios, el arquero Keylor Navas y Pumas UNAM enfrentarán al Cruz Azul este sábado a las 9:10 p. m., por la Liga MX.

Los felinos son quintos en la clasificación con 19 unidades, mientras que Cruz Azul es el líder de la tabla con 25 puntos.

En El Salvador, L. A. Firpo jugará frente al Municipal Limeño a las 7 p. m. El Firpo es dirigido por el técnico costarricense Marvin Solano. El club del estratega tico es segundo en la clasificación con 23 puntos, mientras que el líder es FAS con 27.

También en esa liga, Inter FA, dirigido por Luis Marín, se enfrentará al Alianza FC a las 7 p. m. El cuadro de Marín es cuarto en la tabla con 20 puntos.