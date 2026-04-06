Fútbol

Legionario de Costa Rica está de lleno en la pelea por el título de liga europea

Exjugador de Alajuelense disfruta de un cierre de temporada intenso en el que está muy cerca del primer lugar

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Por Esteban Valverde
Carlos Mora en el juego de la Universidad de Craiova ante el Cluj, en la primera división de Rumanía.
Carlos Mora en el juego de la Universidad de Craiova ante el Cluj, en la primera división de Rumanía. (Universidad Craiova/Universidad Craiova)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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