Legionario de Costa Rica está de lleno en la pelea por el título de liga europea

Carlos Mora en el juego de la Universidad de Craiova ante el Cluj, en la primera división de Rumanía.

Carlos Mora, extremo de la Selección de Costa Rica y de la Universidad Craiova de Rumanía, disfruta de un cierre de temporada intenso, en el que su equipo está luchando por el primer lugar de la liguilla por el campeonato local.

El Craiova le ganó 2 a 0 este lunes al Cluj, equipo con el que iguala en la primera posición de la clasificación con 36 puntos. La fase final del torneo rumano es una liguilla que disputan los primeros seis equipos.

En el partido contra el Cluj, Carlos fue titular y disputó los 90 minutos.

Ahora, en la próxima fecha, estos dos clubes volverán a verse las caras, y podría ser el partido que le permita al costarricense ser líder de la clasificación, ya que de ganar llegaría a 39 unidades.

Al torneo rumano le restan seis fechas, es decir, 18 puntos; en este lapso se definirá al nuevo monarca, y un tico se ilusiona con alzar la copa.

Carlos Mora fue vendido por Alajuelense al balompié rumano en junio del 2024; desde entonces el atacante encontró regularidad y se convirtió en referente por la banda derecha de su club.