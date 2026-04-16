¿Le quitaron un penal al Saprissa ante Sporting? Así repondió Greivin Porras

Sporting y Saprissa disputan la final del Torneo de Copa en el estadio de Liberia.

La final del Torneo de Copa entre Saprissa y Sporting tuvo una jugada polémica en los primeros minutos del duelo, cuando Luis Javier Paradela cayó en el área de Sporting y los saprissistas pidieron penal.

Una pelota picó en el área; Paradela intentó rematar, pero chocó con un defensor y, ante esto, cayó al césped. El central del cotejo, Juan Gabriel Calderón, no señaló penal y luego el balón salió, por lo que se dio la revisión del VAR, que confirmó la decisión del árbitro.

El analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, indicó que fue una buena interpretación de Calderón.

“No hay falta, me parece muy buena decisión”, sentenció Porras.

Juan Gabriel Calderón es el árbitro central costarricense que irá a la Copa del Mundo 2026.

Al minuto 41, el duelo entre Saprissa y Sporting está 0 a 0.