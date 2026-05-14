¿Le quitaron un penal a Saprissa en la final?

Juan Gabriel Calderón fue consultado por los jugadores de Saprissa ante la acción que no se pitó como penal.

Una jugada en el primer tiempo dejó dudas. Orlando Sinclair peleó un balón aéreo con Everardo Rubio y, cuando el saprissista se preparaba para rematar, pareció que el defensor mexicano le cometió falta dentro del área. Ante esto, surgió la duda: ¿le quitaron un penal al Saprissa?

La acción fue revisada por el VAR; sin embargo, el central Juan Gabriel Calderón rápidamente pidió que el encuentro continuara.

El analista arbitral Greivin Porras coincidió con la apreciación de Calderón y del VAR.

“Me parece una buena decisión del cuerpo arbitral. En la jugada no hay nada, fue un forcejeo normal”, sentenció.

Al final de la primera parte, Saprissa derrota 2 a 1 a Herediano.