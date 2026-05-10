¿Le anularon bien un gol al Saprissa ante Liberia? Así responde Greivin Porras

Bancy Hernández controla el balón ante la marca de Joaquín Alonso Hernández.

El analista arbitral Greivin Porras afirmó que el gol que le anularon a Saprissa frente a Liberia por fuera de juego, en el primer tiempo del juego de vuelta de las semifinales, fue una decisión correcta del árbitro David Gómez.

Saprissa cobró un tiro libre que Tomás Rodríguez terminó enviando al fondo de la red, no obstante apenas se dio la jugada Gómez señaló la posición prohibida.

“Bien anulado, fuera de juego sin duda. Fue muy evidente”, declaró Porras.

Al minuto 38 de partido, Saprissa y Liberia están empatando 0 a 0 y la serie se mantiene 1 a 1 en el global.