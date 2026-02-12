Las palabras de Andrés Carevic al eliminar a Cartaginés con un 6 a 2 global

Andrés Carevic, entrenador de Sporting FC, tuvo palabras de respeto para Cartaginés, su exclub y rival al que eliminó en los cuartos de final del Torneo de Copa.

El técnico destacó que sumar tres triunfos contra los brumosos es muy importante, pero lo ve como una forma de ganar confianza en la lucha por evitar el descenso en el campeonato nacional.

Sporting es penúltimo en la clasificación general, con 21 unidades, mientras que el último es Guadalupe, con 18 puntos.

“Contento por el triunfo. Esto nos da confianza para la semifinal y para el torneo local. Venimos en una buena racha; debemos seguir de esta manera. Felicitaciones a los jugadores”, afirmó.

Al consultarle sobre la “paternidad” que tiene sobre los brumosos, el DT fue claro en que lo ve como un resultado grupal y no como un logro personal.

“No hay que hacerlo muy personal, porque yo estoy agradecido con Cartaginés y con Alajuelense. Hoy defiendo a Sporting; solo me queda proponer y buscar. Independientemente de que fuera Cartaginés, nosotros queríamos ganar”, dijo.

Carevic también tuvo una crítica hacia el Torneo de Copa, ya que quería contar con futbolistas que están con selecciones menores para que sumaran experiencia, pero no pudo tenerlos disponibles.

“En este momento queríamos usar jugadores de selección para darles rodaje, pero hay muchos concentrados. Tal vez nos hubiera ayudado para elevar el nivel. El Torneo de Copa está bien; solo quisiera contar con los juveniles que están en la Selección”, finalizó.

Los juegos de las semifinales del Torneo de Copa serán el 25 y 29 de marzo. Sporting se las verá contra Puntarenas FC.