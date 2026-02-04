Cartaginés encontró papá: el Sporting de Andrés Carevic

Cartaginés no puede contra Sporting. El cuadro dirigido por Andrés Carevic le tiene la medida puesta a los brumosos y no solo los venció por segunda vez consecutiva, sino que también los goleó 4 a 1 en el Torneo de Copa.

El plantel brumoso no se encontró nunca en el juego de ida de los cuartos de final y ahora deberá buscar una remontada heroica en el juego de vuelta, el próximo 11 de febrero (hora por definir), eso sí con la ventaja de que será en casa, en el Fello Meza.

El resultado confirmó que Andrés Carevic, exentrenador blanquiazul, le tiene la medida puesta a sus exjugadores, porque en la quinta fecha del Clausura 2026 también les había ganado 2 a 1 y en la casa brumosa.

El duelo, más allá de ser de Copa y con nóminas alternativas, dejó sensaciones buenas para los albinegros, sobre todo porque se vio a un Alex López recuperado físicamente y también más participativo con el balón. De esta forma, el jugador hondureño consiguió marcar diferencia con su toque de balón y juego combinativo.

Otro que sorprendió de forma positiva fue Dylan Ramírez, delantero de Sporting, quien lució con confianza y hasta se pasó de atrevido al definir con un globito, al final la ‘malacrianza’ terminó siendo un muy buen gol para los suyos.

El Sporting de Carevic ya comenzó a desarrollar lo característico en los equipos del estratega argentino: orden defensivo y un juego fuerte por las bandas.

Los goles del cuadro blanco y negro fueron obra de Joshua Navarro en el 20’; para el inicio de la segunda parte Dylan Ramírez logró su diana, mientras que en el cierre del complemento apareció un goleador inesperado: el zaguero Kevin Espinoza, quien anotó en los minutos 74 y 83.

“Yo solo tengo palabras de agradecimiento para Cartaginés. Esto es fútbol, al final de cuentas estoy defendiendo a Sporting, nos tocó jugar dos veces contra ellos, pero lo importante es que ganamos”, resaltó Carevic a TigoSports.

El único gol brumoso del cotejo fue del chileno, Juan Carlos Gaete, el sudamericano sigue demostrando buenas individualidades en los partidos de su equipo y con un potente disparo logró el 1 a 1 momentáneo en el minuto 21.

Al final del duelo la cara de desazón de los cartagineses fue notoria, sobre todo por el golpe que se llevaron en su orgullo al perder dos veces contra su extécnico.

Los brumosos salieron de la gramilla del estadio de Puente Piedra de Grecia cabizbajos y con una eliminatoria prácticamente definida; solo una debacle de Sporting y una gran noche de inspiración de los dirigidos por Amarini Villatoro podría cambiar el escenario el 11 de febrero.

Carlos Barahona del Cartaginés rechaza un balón ante la mirada de Dariel Castrillo de Sporting. (Unafut/Unafut)

Ahora, la gran prueba de Cartaginés será demostrar que este batacazo no les afectará en el torneo nacional, donde son segundos con 10 unidades y solo a dos del líder, Herediano.

Los cartagineses se las verán contra Pérez Zeledón, el próximo domingo a las 11 a. m. en el Fello Meza.

“Tenemos muchas cosas por mejorar, en la pelota parada estuvimos muy mal. No andamos bien y al final la pelota parada define el juego, nos hicieron tres goles de ese tipo. Hay que trabajar”, concluyó Amarini Villatoro, timonel azul, a TigoSports.