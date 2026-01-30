Esto dijo Andrés Carevic tras vencer a Cartaginés en su regreso al Fello Meza

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Andrés Carevic dejó a Cartaginés de forma silenciosa. Tras un torneo en el que logró llegar a las semifinales, dejó el cargo de timonel y asumió en Sporting FC, en medio de la sorpresa.

Carevic regresó al estadio Fello Meza en la jornada cinco, donde Sporting, curiosamente, consiguió su primer triunfo del torneo al imponerse 2-0.

—¿Cómo toma el triunfo ante Cartaginés?

—Creo que el equipo, en los últimos dos partidos, había jugado bien, pero no se nos había dado el gol. Venir acá y ganar ante un gran equipo es meritorio. Sumar es importante; ya recuperamos la confianza con el gol y ahora hay que seguir por esta línea, con el esfuerzo de todos.

—¿Qué hizo diferente esta vez para poder ganar con Sporting?

—Veníamos trabajando bien; solo necesitábamos convertir para tomar confianza. Esto significa mucho en términos de credibilidad. Obtener tres puntos nos da tranquilidad en una situación complicada.

—¿Es más meritorio con pocos días de descanso?

—Los que tuvimos menos descanso fuimos nosotros, junto con Pérez Zeledón. Hicimos un gran esfuerzo.

—¿Por qué gana Sporting?

—Ganamos porque hicimos un gran esfuerzo y nos defendimos muy bien. A la hora de atacar fuimos prácticos, encontramos situaciones de gol y fuimos contundentes. El partido estuvo bien planteado y estoy muy contento por el triunfo.

“Sabíamos que sería un partido duro y difícil, pero los jugadores mostraron una gran disposición. Esto es producto del esfuerzo, la actitud y la contundencia”.

—¿Dónde marcó la diferencia su equipo?

—La actitud fue clave, así como el esfuerzo y la contundencia cuando debimos serlo. Nos defendimos bien y estoy muy agradecido con el plantel.