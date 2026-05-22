Las fechas imperdibles del fútbol tico en el segundo semestre de 2026

Kendall Waston protagonizó un choque con Danny Carvajal en la final del Clausura 2026, entre Saprissa y Herediano.

El fútbol nacional se encuentra detenido luego de que Herediano consiguiera su título 32 al vencer al Saprissa en la final del Clausura 2026. Ahora, los fiebres de la Primera División deberán esperar un par de meses para volver a ver a Herediano, Alajuelense, Saprissa y demás equipos.

La Nación consultó a la Unafut cómo está la calendarización del inicio de la temporada venidera y ya hay fechas definidas. Este ente aclaró que todas las fechas deben ser ratificadas por el Junta Directiva de la Unafut.

El Apertura 2026, torneo en el que Herediano defenderá su corona, tiene, en principio, fecha de arranque el 25 de julio. Esto quiere decir que el fútbol local iniciaría cinco días después de que finalice la Copa del Mundo.

No obstante, previo al pitazo inicial del torneo nacional, se disputarán dos copas: el 12 de julio será la Supercopa entre Herediano y Alajuelense, mientras que la Recopa será el 17 de julio entre Saprissa y Herediano.

Herediano y la Liga disputan el primer certamen como los dos campeones de Primera División durante el año deportivo, mientras que Saprissa lo hace con Herediano; el primero, como monarca del Torneo de Copa, y el segundo, como campeón del Clausura 2026.

Por último, una fecha que marcará el futuro de la Primera División es la del 28 de mayo, día en que se realizará una asamblea virtual de la Unafut con el fin de determinar el formato del próximo torneo y también la cantidad de equipos que integrarán la máxima categoría.

La mayoría de equipos de la Primera División externaron, en el primer semestre del 2026, su deseo de volver a 12 conjuntos, ya que actualmente solamente hay 10, ante la revocatoria de licencia, desde el año pasado, de Guanacasteca y Santos de Guápiles.

Aunque todavía falta el Mundial, los fiebres de Saprissa, Herediano, Alajuelense y demás planteles de la Unafut ya tienen un panorama más claro para el segundo semestre del 2026.