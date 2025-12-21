La voz de los campeones: Primeras reacciones de Joseph Joseph, Anthony Hernández y otros monarcas de Alajuelense

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán

Alajuelense fue una locura luego de la victoria 3 a 1 contra Saprissa, la cual entregó el título 31 a los rojinegros.

Acá las voces de los manudos:

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense:

“Estoy feliz, sin palabras. No sé ni qué decir. Este partido fue intenso, nos empataron, pero levantamos en el segundo tiempo. Este momento es inolvidable”

Santiago Van der Putten, defensor manudo:

“Qué rico sabe, Liga campeón”.

Anthony Hernández, delantero de la Liga:

“La afición se lo merece, esto es para ellos. Toda la honra y gloria es para Dios. Estamos felices”.

Ronald Matarrita, lateral izquierdo erizo:

“Esto tiene todo el sentido. La gente llora, estoy contento con el equipo que tenemos. El último campeonato con el Macho lo gané con él, el Macho es un ídolo y felices de que se nos diera el torneo”.

“Pude jugar mucho, estoy feliz y a un buen nivel”.

Alejandro Bran, volante de la Liga:

“Estamos felices. ¡Liga campeón!”.

Wardy Alfaro, asistente técnico erizo:

“Esto es para mi esposa, para mis hijos, para el profe Óscar Ramírez. Esto es para todos los liguistas que no vivieron esto, pero lo merecíamos, sin duda”.

Fernando Piñar, lateral derecho de la Liga:

“Una noche inolvidable para mí, esto se lo merecía la institución. Esto significa mucho, esto va dedicado al cielo. Me sabe a gloria ganarle al Saprissa”.