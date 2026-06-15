La terrible racha que persigue a España en los Mundiales revive recuerdos para Costa Rica

La Selección de España se estrenó con un empate sin goles frente a Cabo Verde en el Mundial 2026.

Después de tocar la gloria en Sudáfrica 2010, la Selección de España ha tenido múltiples dolores de cabeza en las siguientes ediciones de la fiesta planetaria, justo como sucedió en su estreno (0-0) en el Mundial 2026 contra Cabo Verde.

Es un dato real. Tras conquistar la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, la Selección de España registró únicamente tres victorias en los siguientes tres torneos mundialistas.

¿Cuáles fueron esas victorias?

3-0 contra Australia en Brasil 2014.

1-0 ante Irán en Rusia 2018.

7-0 frente a Costa Rica en Qatar 2022.

El dato sorprende y preocupa a los españoles, principalmente luego del estreno no esperado contra la debutante Cabo Verde que consiguió un punto que no tenían en mente ni los africanos más optimistas.

También provoca que a nivel mundial se hable de nuevo de aquella triste historia, con la goleada aparatosa que sufrió la Tricolor en Qatar 2022, cuando cayó 7-0 frente a La Roja.

Y hablando de la Selección de Costa Rica y recuerdos gratos e ingratos, después de que la Mayor quedó fuera de Sudáfrica 2010, los ticos también tienen tres victorias en las siguientes Copas del Mundo.

Esos ganes de la Sele fueron en Brasil 2014 frente a Uruguay (3-1) e Italia (0-1); así como en Qatar 2022 ante Japón (1-0).

Todos los resultados de España en el Mundial Brasil 2014

España 1 - 5 Países Bajos (13 de junio de 2014).

España 0 - 2 Chile (18 de junio de 2014).

Australia 0 - 3 España (23 de junio de 2014).

Todos los resultados de España en el Mundial Rusia 2018

Portugal 3 - 3 España (15 de junio de 2018).

Irán 0 - 1 España (20 de junio de 2018).

España 2 - 2 Marruecos (25 de junio de 2018).

España 1 - 1 Rusia (octavos de final, en penales ganó Rusia 3-4; 1.° de julio de 2018).

Todos los resultados de España en el Mundial Qatar 2022

España 7 - 0 Costa Rica (23 de noviembre de 2022).

España 1 - 1 Alemania (27 de noviembre de 2022).

Japón 2 - 1 España (1.° de diciembre de 2022).

Marruecos 0 - 0 España (Marruecos ganó 3-0 en penales en octavos de final; 6 de diciembre de 2022).

Resultado en debut de España en Mundial de Norteamérica 2026

España 0 - 0 Cabo Verde.