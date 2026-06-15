Fútbol

La terrible racha que persigue a España en los Mundiales revive recuerdos para Costa Rica

Vea lo que ha pasado con la Selección de España desde que fue campeona del mundo en Sudáfrica 2010

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Por Fanny Tayver Marín
La Selección de España se estrenó con un empate sin goles frente a Cabo Verde en el Mundial 2026.
La Selección de España se estrenó con un empate sin goles frente a Cabo Verde en el Mundial 2026. (X Selección Española Masculina de Fútbol/X Selección Española Masculina de Fútbol)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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