La Seven Pro League llega a su final y de acá saldrá el primer campeón

Jorge Castro es la figura de Newz Boyz en la Seven Pro League.

Costa Rica entró en la era del fútbol-entretenimiento desde hace unos meses. En el mundo, este fenómeno se conoció como la Kings League, mientras que en suelo costarricense se bautizó como la Seven Pro League.

Este formato de juego se compone de equipos con siete jugadores y se juega en una cancha sintética con dimensiones mayores a las de Fútbol 5, pero no tan amplias como las de fútbol normal. El juego se divide en dos tiempos de 25 minutos.

La forma de juego posee bonus, ante acumulación de faltas, como por ejemplo: penal del presidente de cada club, ataque en desventaja 2 contra 1 para el portero, entre otras reglas que se encargan de hacer más espectáculo para el público.

Para esta edición se contó con figuras como Walter Centeno, Alejandro Alpízar, Carlos Hernández, Mauricio Montero, entre otras exfiguras que le dieron renombre al campeonato.

Ahora, el torneo llega a su último juego, en el que se enfrentarán News Boyz, equipo liderado por el comunicador Kevin Jiménez, y Tygerz, plantel que tiene como capitán al modelo y creador de contenido Greivin Morgan.

El cotejo se llevará a cabo este domingo a las 6 p. m. en las instalaciones del complejo deportivo Furatti, en Santa Ana. Uno de los principales atractivos del encuentro es que News Boyz contará con el refuerzo del exlateral izquierdo de la Selección Nacional de Costa Rica, Júnior Díaz.

El mundialista de Brasil 2014 se une a un equipo que ya cuenta con otros exfutbolistas reconocidos, como Alejandro “Tanque” Castro, entre otros.

Por parte de Tygerz, según informó Diego Zúñiga, director de competición del torneo, de momento no se ha confirmado la incorporación de un refuerzo de última hora.

“Honestamente, espero un partidazo. Son los dos equipos más regulares; la verdad, creo que ambos son merecedores de estar en la final. Esperamos un juego de emociones muy fuertes”, aseguró Zúñiga.

También se habló de la posibilidad de que Alonso Solís jugara la final, pero esto fue descartado.

“Alonso Solís no va a jugar. Él sí apoya al equipo de Kevin, pero hasta ahí. Ya ellos tienen al invitado que pueden sumar, y ese es Júnior Díaz”, explicó.

Por último, Zúñiga dio gran valor a este primer experimento y adelantó que la segunda temporada del torneo podría comenzar en enero de 2026.

“La verdad es que el proyecto logró su objetivo principal, que era enamorar a la gente, devolver el sentimiento de competitividad a los exjugadores. Explotamos el deseo de no perder. Muchos jóvenes conocieron a ídolos del pasado. Vimos un buen espectáculo”, concluyó.

La final de la Seven Pro League se podrá seguir a través del canal oficial de YouTube del torneo.