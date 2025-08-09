Mundialista de Brasil 2014 sale del retiro para jugar una final

¿Quién no recuerda el centro que llegó desde el sector izquierdo en la Copa del Mundo Brasil 2014 y fue conectado por Bryan Ruiz para marcar el gol que le dio la victoria a la Selección de Costa Rica contra Italia? El jugador que hizo ese pase fue Júnior Díaz.

El exlateral izquierdo zurdo volverá a la actividad competitiva, luego de que se retiró de los terrenos de juego en 2021, vistiendo la camiseta de Alajuelense.

Díaz es el refuerzo News Boyz, equipo de la Seven Pro League, torneo de fútbol 7 que se lleva a cabo en el país. Junior será refuerzo para el partido final contra Top Tygerz.

Boyz y Tygers se las verán en el duelo definitorio para determinar el primer campeón del torneo que se transmite por YouTube y tiene mucho público en redes sociales.