Fútbol

La Selección que despidió entrenador en pleno Mundial 2026 ya tiene reemplazo

Seleccionador nombrado es recordado por sorprender a Argentina en el Mundial 2022

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Por Esteban Valverde
Herve Renard fue el entrenador de Arabia Saudita en 2022 y el proceso 2026.
Herve Renard fue el entrenador de Arabia Saudita en 2022 y el proceso 2026. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)







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Mundial 2026Selección de TúnezHervé Renard
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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