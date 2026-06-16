La Selección que despidió entrenador en pleno Mundial 2026 ya tiene reemplazo

Herve Renard fue el entrenador de Arabia Saudita en 2022 y el proceso 2026.

La selección de Túnez, escuadra que despidió a su entrenador Sabri Lamouchi luego de la derrota 5 a 1 frente a Suecia, ya tiene nuevo timonel en la Copa del Mundo 2026. Los africanos nombraron al francés Hervé Renard como su timonel.

Renard es recordado porque comandó al plantel de Arabia Saudita en la Copa del Mundo 2022, cuando le ganaron en el primer juego 1 a 0 a Argentina, selección que terminó alzando el cetro del planeta.

“El presidente de la Federación Tunecina de Fútbol, Moez Nassari, anunció que se había alcanzado un acuerdo oficial con el entrenador francés Hervé Renard para que tome las riendas de la selección nacional de fútbol hasta el final del Mundial 2026”, informó la cadena pública tunecina.

“Renard llegará el martes a Monterrey, donde dirigirá la primera sesión de entrenamiento con la selección”, añadió el medio oficial.

En cuanto a Sabri Lamouchi, que ocupaba el cargo desde enero pasado, “se acordó por mutuo acuerdo poner fin a su contrato”.

El futuro del exinternacional francés, de origen tunecino y de 54 años, estaba en entredicho desde hacía unas semanas y se deterioró de manera irreversible tras la goleada ante Suecia.

No es el primer seleccionador de la historia en ser despedido durante un Mundial. Henryk Kasperczak, también con Túnez, lo fue en 1998 tras dos derrotas en la fase de grupos.

Aquel Mundial, disputado en Francia, tuvo otras dos víctimas: Cha Bum-kun (Corea del Sur) y el brasileño Carlos Alberto Parreira (Arabia Saudita).

El español Julen Lopetegui fue cesado como seleccionador de la Roja la víspera del inicio del torneo en Rusia 2018 luego de que se anunciase su fichaje como entrenador del Real Madrid.