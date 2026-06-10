La selección más ganadora del Mundial recibe un duro pronóstico de la prensa costarricense

Neymar fue llamado por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo 2026, aunque se encuentra lesionado se espera que pueda jugar a partir del segundo juego de Brasil.

La prensa costarricense y el ambiente futbolero nacional también viven con intensidad la previa de la Copa del Mundo 2026, pese a que la Selección de Costa Rica no estará presente en la máxima cita del fútbol. La Nación realizó un sondeo entre 20 comunicadores del país para conocer sus pronósticos sobre el torneo.

Los participantes del sondeo fueron:

Jorge Martínez (Teletica).

Gustavo López (Teletica).

Christian Sandoval (Teletica Radio).

Leonardo Cordero (Teletica Radio).

Claudio Ciccia (Radio Columbia).

Jimena Rodríguez (Radio Columbia).

Anthony Porras (Radio Columbia).

Rodolfo Mora (Repretel).

José Alberto Montenegro (Fox).

Tomás Fonseca (Fox).

Adriana Rivera (Fox).

Gabriel Vargas (FUTV).

Daniel Murillo (ESPN).

Pamela Muñoz (Telemundo).

Gerardo Coto (Canal 13).

Pablo Gabas (Grupo Extra)

Por La Nación: Gustavo Jiménez, Fanny Tayver, Milton Montenegro y Juan Villarreal.

Para los periodistas costarricenses, el equipo que más Copas del Mundo ha ganado, Brasil, es el que podría convertirse en la gran decepción de la Copa del Mundo 2026.

Brasil sumó seis votos de los 20 participantes y fue la selección más mencionada al pensar en un posible fracaso en el Mundial. Los seis comunicadores que señalaron a la Canarinha como una opción real para no cumplir con las expectativas fueron: Milton Montenegro, Anthony Porras, Leonardo Cordero, Jimena Rodríguez, Gerardo Coto y Tomás Fonseca.

En segundo lugar, como posible decepción, aparece Argentina, actual campeona del mundo. Tres periodistas eligieron a la Albiceleste: Jorge Martínez, Gustavo López y Christian Sandoval.

Tres selecciones obtuvieron dos votos cada una como equipos que llegan con altas expectativas, pero que podrían no estar a la altura de ellas: Francia, Croacia y Alemania. Por los galos votaron Fanny Tayver y Gustavo Jiménez; por los croatas, Claudio Ciccia y José Alberto Montenegro; y por Alemania, Pamela Muñoz y Pablo Gabas.

Para cerrar, hubo un grupo de selecciones que recibió un voto: España (Gabriel Vargas), Países Bajos (Adriana Rivera), Inglaterra (Daniel Murillo), Marruecos (Juan Villarreal) y México (Rodolfo Mora).

Brasil, aunque cuenta con Carlo Ancelotti como entrenador y llevó a Neymar a la Copa del Mundo, no termina de convencer a la prensa costarricense, que lo coloca como el principal candidato a decepcionar en el certamen del orbe.