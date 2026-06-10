Fútbol

La selección más ganadora del Mundial recibe un duro pronóstico de la prensa costarricense

El Mundial 2026 ya se vive en Costa Rica: periodistas ticos señalan al gigante que podría fracasar

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Por Esteban Valverde
Neymar fue llamado por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo 2026, aunque se encuentra lesionado se espera que pueda jugar a partir del segundo juego de Brasil.
Neymar fue llamado por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo 2026, aunque se encuentra lesionado se espera que pueda jugar a partir del segundo juego de Brasil. (MAURO PIMENTEL/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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