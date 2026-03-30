La Selección de Costa Rica ya disputa su ‘Copa del Mundo’: ¿Qué le falta por jugar?

La Selección de Costa Rica se encuentra en Turquía, donde enfrentó a Jordania y hará lo mismo contra Irán.

La Selección de Costa Rica no irá a la Copa del Mundo 2026, por lo que sus juegos amistosos contra selecciones que sí disputarán el torneo serán su competencia internacional. El camino ya comenzó con Jordania, equipo con el que empató 2 a 2 el pasado viernes.

Jordania estará en el Mundial en un grupo que comparte con Argentina, Argelia y Austria.

Ahora, el siguiente rival será la selección de Irán. Los iraníes y la Tricolor se verán las caras el próximo martes a las 7 a. m. en Antalya, Turquía.

En el caso de Irán, está en el grupo de Nueva Zelanda, Bélgica y Nigeria.

Sin duda, los rivales más fuertes que tendrá la Selección de Costa Rica serán los de mayo y junio.

El 29 de mayo, la Sele se enfrentará a Colombia en Bogotá, mientras que el 10 de junio lo hará contra Inglaterra en Estados Unidos.

Los ingleses son actualmente los subcampeones de Europa, ya que en 2024 ocuparon el segundo lugar por detrás de España. Además, tienen en un Mundial en su currículum, pues ganaron el gran torneo en 1966, cuando fueron anfitriones.

En cuanto a Colombia, los sudamericanos son una de las selecciones más reconocidas de América del Sur.

Los cafeteros fueron subcampeones de la Copa América 2024 y ganaron este mismo torneo una vez, en 2001.

La Nación pudo confirmar que a Costa Rica le falta un amistoso por anunciar, el cual sería entre el 29 de mayo y el 10 de junio. La fecha que maneja la Fedefútbol es el 6 de junio.

En principio, el rival está por definirse, pero se habla de una selección europea que se encuentra en Estados Unidos, para aprovechar la fecha ya confirmada contra Inglaterra.

La Selección Nacional tendría cinco juegos ante representaciones mundialistas. Al final, este periodo es clave para que Fernando Batista pueda plasmar su idea de cara al segundo semestre del año, cuando Costa Rica enfrente el inicio de la Liga de Naciones de Concacaf.

Batista insistió previo a sus primeros dos compromisos en la importancia de tener este tipo de duelos para conocer al jugador tico y que el futbolista también entienda su forma de trabajo.