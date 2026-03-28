¿Cuándo juega otra vez la Selección de Costa Rica y cuál será su rival?

Álvaro Zamora, Andy Rojas, Juan Pablo Vargas, Douglas López y Jorkaeff Azofeifa en un entrenamiento de la Selección de Costa Rica en Antalya, Turquía.

La Selección de Costa Rica ya pasó su primera prueba del 2026. El cuadro dirigido por Fernando Batista empató 2 a 2 contra Jordania, pero ya piensa en su siguiente compromiso.

El conjunto tico se las verá el próximo martes a las 7 a. m. frente al combinado de Irán, selección que también está clasificada para la Copa del Mundo 2026. El duelo se disputará en Antalya, Turquía, donde la Nacional se encuentra concentrada.

Irán viene de perder el jueves pasado, previo al cotejo de Costa Rica, 2 a 1 contra la selección de Nigeria.

Los iraníes, en la Copa del Mundo, se enfrentarán a Egipto, Nueva Zelanda y Bélgica, en el Grupo G del Mundial.

En cuanto al partido, este duelo generó mucha expectativa en la previa, ya que no se tenía confirmado si Irán se presentaría. Lo anterior debido a que el país se encuentra en un conflicto bélico con Estados Unidos.

Finalmente, hace 15 días la Federación Costarricense de Fútbol confirmó el compromiso.

Por otra parte, para este cotejo se espera que Fernando Batista incluya como titulares a varios jugadores que fueron suplentes contra Jordania. Podrían aparecer desde el inicio el delantero del Nashville SC de la MLS, Warren Madrigal; el defensor Fernán Faerron en la zaga; y otros como Jewison Bennette en la ofensiva.

Costa Rica tiene dos fogueos más confirmados: el 29 de mayo contra Colombia y el 10 de junio ante Inglaterra.