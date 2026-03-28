Fútbol

¿Cuándo juega otra vez la Selección de Costa Rica y cuál será su rival?

La Selección de Costa Rica jugará durante la Semana Santa otro amistoso ante una representación mundialista

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Por Esteban Valverde
Fernando Batista empieza de cero en la Selección de Costa Rica, con un grupo joven.
Álvaro Zamora, Andy Rojas, Juan Pablo Vargas, Douglas López y Jorkaeff Azofeifa en un entrenamiento de la Selección de Costa Rica en Antalya, Turquía. (Prensa FCRC/Federación Costarricense de Fútbol)







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Selección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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