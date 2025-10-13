La Selección de Costa Rica sumaría un jugador ofensivo y laterales de ataque: vea la alineación

La Selección de Costa Rica tendrá tres cambios en su once titular para enfrentar a Nicaragua.

La Selección de Costa Rica presentaría tres cambios en su once para enfrentar a Nicaragua, este lunes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

El conjunto dirigido por Miguel Herrera, entrenador del conjunto patrio, contará con la inclusión de Joseph Mora y Haxzel Quirós en las laterales, además de la llegada de Kenneth Vargas a la ofensiva.

El plantel costarricense no tendrá a Jeyland Mitchell, tampoco Orlando Galo y Alexis Gamboa, quienes sí estuvieron en el cotejo contra Honduras, en San Pedro Sula.

En el caso de Gamboa y Galo, los dos jugadores cumplirán una sanción por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Mitchell dejará el puesto para contar con un lateral más ofensivo como Quirós.

El once estaría compuesto de la siguiente manera: Keylor Navas; Joseph Mora, Francisco Calvo, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas; Aarón Murillo, Josimar Alcócer, Kenneth Vargas; Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

Costa Rica buscará meterse en la pelea por el primer lugar del grupo, el cual en este momento está en poder de Haití, selección que tiene cinco unidades; el segundo lugar es de Honduras con la misma cantidad de puntos; la Nacional está en tercera posición con tres unidades y cierra Nicaragua con un punto.

Si La Sele triunfa, el equipo costarricense logrará llegar a seis unidades y con esto se pondrá muy cerca de Haití u Honduras, quienes se enfrentan en el otro cotejo del grupo.