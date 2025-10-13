Fútbol

La Selección de Costa Rica sumaría un jugador ofensivo y laterales de ataque: vea la alineación

La Selección de Costa Rica se las verá contra Nicaragua a partir de las 8 p. m. en el Estadio Nacional y hay cambios obligados en la alineación

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Honduras vs. Costa Rica
La Selección de Costa Rica tendrá tres cambios en su once titular para enfrentar a Nicaragua. (shu/FCRF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección de NicaraguaEliminatoria Concacaf 2026Copa del Mundo 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.