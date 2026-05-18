La Selección de Costa Rica suma legionarios; del Herediano campeón hay dos jugadores

Fernando Bocha Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, realizó la convocatoria para el microciclo de trabajo que tendrá el combinado patrio desde este martes y hasta el próximo viernes. El llamado incluye legionarios y toma en cuenta a dos jugadores del campeón nacional, Herediano.
Con la Selección deberán reportarse los defensores Joseth Peraza, del Zalaegerszegi de Hungría, y Jeyland Mitchell, del Sturm Graz de Austria. De esta forma, el seleccionador ya cuenta con dos legionarios a sus órdenes pensando en los partidos amistosos contra Colombia (1.° de junio) e Inglaterra (10 de junio).
Por parte del nuevo campeón nacional, Herediano, el plantel costarricense contará con los laterales Darril Araya y Haxzel Quirós.
Respecto a la lista presentada la semana pasada, también se integran los saprissistas Abraham Madriz, Jorkaeff Azofeifa y Orlando Sinclair.
En el grupo se mantienen figuras como Alejandro Bran (Alajuelense), Kenneth Vargas (Alajuelense), Fernán Faerron (Cartaginés), John Paul Ruiz (Liberia) y Sebastián Padilla (Liberia), entre otros.
“Una vez finalizado este microciclo se dará a conocer la lista que estará a disposición del cuerpo técnico para la concentración a partir del 25 de mayo, de cara a los partidos ante Colombia e Inglaterra”, se lee en el comunicado de la Fedefútbol.