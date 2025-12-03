La Selección de Costa Rica pierde con México

Sheika Scott es una de las referentes ofensivas de la Selección de Costa Rica.

La Selección Femenina de Costa Rica perdió 2 a 0 ante su similar de México, en partido amistoso celebrado este martes al final de la tarde.

La Nacional aprovechó la actual fecha FIFA, en la que disputó su primer juego de la eliminatoria mundialista a Brasil 2027, para foguearse con las aztecas, en un compromiso que se llevó a cabo en las instalaciones del Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela.

El partido se realizó a puerta cerrada y no hubo más detalles que el marcador final.

Costa Rica venía de imponerse 2 a 1 a Granada con goles de Priscilla Chinchilla. El próximo partido eliminatorio será en marzo, cuando se visite a Bermudas.

La entrenadora del cuadro patrio, Lindsay Camila, manifestó luego de la derrota con las mexicanas que termina muy conforme con la actitud de su equipo, pese a la pérdida.

“No me gusta salir con dos goles, pero estamos empezando a tener actitud, ganas. Las jugadoras tienen pasión por La Sele y tener esto es bueno para desarrollar lo que podemos hacer mejor", aseguró al departamento de comunicación de la Fedefútbol.

Camila evaluó a la Tricolor como un equipo ordenado y entregado, pero que debe enfocarsa en atacar más.

“La primera parte siento que pudimos tomar más riesgos, pero después cuando sufrimor el primer gol lo intentamos más. En estos juegos hay que intentar, estos partidos son para desarrollar confianza, entonces creo que estamos cambiando la parte táctica y conceptos... Vamos bien, tengo jugadoras muy inteligentes”, acotó.

Por otra parte, la timonel hizo un llamado a las futbolistas a entender que en Costa Rica no se debe fallar, el país debe verse como una fortaleza.

“Somos Costa Rica y acá debemos mandar nosotras. En nuestra casa mandamos nosotras. Con este sentimiento y ganas pues iremos hacia adelante”, dijo.

Aunque contra las aztecas no se ganó, la entrenadora sí alabó los puntos de mejora que vio respecto al juego eliminatorio contra Granada.

“El sábado el rival fue rápido y potente, ahora México proponía más, pero ante ellas cuando llegamos al área rival fue con más velocidad, ahora debemos finalizar frente al marco. Debemos trabajar fuerte la definición y pensar que cuando se juega contra cualquier oponente hay que anotar”, finalizó.