La Selección de Costa Rica celebra con todo gracias a Alonso Martínez (video)

Acá le mostramos el gol de la Selección de Costa Rica ante Nicaragua

Por Esteban Valverde
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
La Selección de Costa Rica celebró en grupo la diana de Alonso Martínez ante Nicaragua. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

