La Selección de Costa Rica celebra con todo gracias a Alonso Martínez (video)

La Selección de Costa Rica celebró en el Estadio Nacional ante Nicaragua. El plantel patrio logró en los primeros quince minutos marcar la primer diana del juego.
La acción que dio la anotación fue una gran definición de Alonso Martínez, quien aprovechó una muy buena asistencia de Manfred Ugalde. El delantero del Spartak Moscú le puso un pase de cabeza al del New York City, quien definió con pierna izquierda para dejar sin reacción al arquero contrario.
La diana desató una locura en el Estadio Nacional, donde la afición celebró con todo.
Manfred + Alonso ¡El futuro ya está aquí! pic.twitter.com/rTT1cMicZG— TD Más (@tdmascrc) October 14, 2025