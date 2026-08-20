La Selección de Costa Rica cambia de banco

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, junto a Gina Carvajal, gerente del Banco Popular, en la presentación del banco como patrocinador de la Fedefútbol.

La Federación Costarricense de Fútbol anunció un nuevo patrocinador. El Banco Popular se convirtió en el banco de las selecciones nacionales, luego de que, en los últimos años, el Banco Nacional fuera el patrocinador del sector financiero.

El presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, destacó la importancia de la alianza para la Federación, que será por cuatro años.

“Le damos una bienvenida a una gran institución. Somos dos instituciones muy populares. Recibir en la casa del fútbol al Popular significa que construimos bienestar, pasión. En este momento iniciamos un ciclo mundialista, este mes iniciamos el camino al nuevo Mundial y tenemos a un nuevo aliado”, dijo Maroto.

Por su parte, Gina Carvajal, gerente general del Banco Popular, destacó la importancia para la marca de estar al servicio de la Selección de Costa Rica.

“Para el Banco Popular, este proyecto nos ayuda a llevar bienestar, salud y entretenimiento. Con esto queremos unir al país y generar una identidad en común. Este banco es de todos los costarricenses y nosotros somos una marca que representa la felicidad, la pasión. Somos un banco que esperamos llevar cientos de soluciones financieras. Queremos hacer descuentos, preventas y llevar la Federación a las comunidades”, destacó.

“Nosotros estamos en las buenas, en las malas, estamos aquí en las condiciones que tengamos que estar”, concluyó Carvajal.

La presentación del Banco Popular como patrocinador de la Fedefútbol se realizó en el INS Estadio (Nacional) y, en este evento, tuvo lugar también una conferencia de prensa con el seleccionador mayor, Fernando Batista, quien detalló temas como el manejo de la disciplina con jugadores como Warren Madrigal, Alejandro Bran y Kenneth Vargas, además de si tomará en cuenta a Keylor Navas para el nuevo proceso.

La Selección de Costa Rica enfrentará el inicio de la Liga de Naciones el próximo 24 de setiembre en juego contra Curazao en el Ricardo Saprissa.