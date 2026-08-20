Fútbol

La Selección de Costa Rica cambia de banco

Las selecciones de fútbol de Costa Rica tendrán un nuevo patrocinador del sector financiero

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Por Esteban Valverde
Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, junto a Ginna Carvajal, gerente del Banco Popular, en la presentación del banco como patrocinador de la Fedefútbol.
Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, junto a Gina Carvajal, gerente del Banco Popular, en la presentación del banco como patrocinador de la Fedefútbol. (Fedefútbol/Fedefútbol)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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