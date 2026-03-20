La Selección de Costa Rica busca rescatar al jugador que ilusionó en el equipo patrio en 2022

Jewison Bennette fue clave en el proceso 2022 para la Selección de Costa Rica.

Jewison Bennette fue considerado, en el camino a Qatar 2022, la promesa de Costa Rica para esa Copa del Mundo.

En su momento se habló de que seguiría un camino similar al de Joel Campbell en sus inicios; no obstante, luego del Mundial de 2022, el futbolista fue perdiendo protagonismo internacional, al punto de que para el proceso 2026 su aporte fue nulo.

Sin embargo, ahora, con el arranque del proceso 2030, de la mano de Fernando Batista, Jewison vuelve a la Nacional. El jugador fue convocado por el entrenador argentino para los amistosos ante la Selección de Jordania y la Selección de Irán, el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

El último cotejo de Jewison con la camisa patria fue en noviembre de 2023, cuando la Selección de Costa Rica perdió en los cuartos de final de la Liga de Naciones contra la Selección de Panamá.

Bennette encontró en Ucrania, específicamente en el LNZ Cherkasy, regularidad, lo cual lo hizo entrar nuevamente en el radar del equipo tico.

En agosto de 2025, el extremo había dado una entrevista a ESPN, donde aceptaba que extrañaba vestir la camisa costarricense.

“Mi meta es volver a la selección nacional, eso es lo que me mueve todos los días. Tal vez he perdido tiempo ahí... La Sele es lo que más me encanta, pero ahora entreno más que nunca, hago trabajo extra y cuido mi alimentación. Quiero pelear por un puesto y sé que puedo lograrlo“, dijo.

Jewison aparece como una opción en ofensiva y peleará por un lugar con Warren Madrigal, Andy Rojas, Álvaro Zamora, Andrey Soto y Josimar Alcócer.

En el proceso pasado, con Miguel Herrera como seleccionador, la ofensiva tica estuvo compuesta por: Warren Madrigal, Alonso Martínez, Josimar Alcócer y Manfred Ugalde.

La Selección de Costa Rica busca recuperar al futbolista que representó la esperanza en el proceso a Qatar 2022, cuando Luis Fernando Suárez creyó en él y lo potenció.