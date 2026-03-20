Fútbol

La Selección de Costa Rica busca rescatar al jugador que ilusionó en el equipo patrio en 2022

El futbolista fue visto como el nuevo ‘Joel Campbell’, pero para el proceso 2026 no fue tomado en cuenta

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Por Esteban Valverde
Jewison Bennette fue clave en el proceso 2022 para la Selección de Costa Rica. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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Selección de Costa RicaJewison Bennette
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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