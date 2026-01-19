La reacción del delantero que le anotó a Keylor Navas en la Liga MX

Keylor Navas recibió una anotación en el duelo entre Pumas y León este fin de semana. El gol lo hizo Díber Cambindo, artillero colombiano que quedó fascinado por anotarle al Halcón.

Cambindo explicó luego del partido que anotarle a Keylor fue ‘especial’, sobre todo por la jerarquía del portero que está al frente.

“La verdad, feliz, contento, que ya se dio la primera anotación y que sirvió de buena manera para sumar un puntito. A cualquier jugador lo llena, obviamente eso le da felicidad a uno: anotarle gol a un gran arquero como es Keylor Navas”, dijo Cambindo al medio mexicano MedioTiempo.com

El atacante tomó un esférico que llegó desde un tiro de esquina, en donde él picó al primer palo y provocó que el balón se fuera al segundo poste. Keylor no pudo reaccionar y León se puso 1 a 0 arriba en el marcador.

La presencia de Keylor en la Liga MX generó expectativa desde su llegada a mediados del año pasado; sin embargo el gran arranque que ha tenido el tico en el 2026 hace que sea una de las figuras del campeonato mexicano.

Navas, en la segunda jornada, contra Tigres, fue el responsable que su equipo consiguiera la primera victoria del certamen. Esto después de que hiciera cinco paradas determinantes frente a delanteros como Ángel Correa (campeón del mundo con Argentina en 2022) y André-Pierre Gignac (exdelantero de la selección de Francia).

Ahora, en la tercera fecha, el tico fue el encargado de mantener con vida a Pumas durante 75 minutos, pese a ir perdiende. El nacional hizo siete detenciones para evitar que León aumentara el marcador. Al final, Pumas terminó igualando 1 a 1.

Keylor Navas y su club ahora se centran en el cotejo contra Santos Laguna el próximo viernes, donde buscarán llegar a nueve unidades para seguir en la pelea por estar entre los ocho primeros de la tabla de clasificación.