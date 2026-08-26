La preocupación de Amarini Villatoro con Cartaginés tras clasificar en la Copa Centroamericana

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, declaró luego de la victoria 2-0 contra el FAS de El Salvador que su equipo debe ser mucho más preciso en las rondas de enfrentamientos directos de la Copa Centroamericana.

Cartaginés definió su pase en el duelo contra los salvadoreños; sin embargo, el cotejo no fue sencillo y los cuscatlecos tuvieron ocasiones para complicar seriamente a los brumosos, sobre todo porque la zaga blanquiazul lució frágil con el balón en sus pies.

“Fue un partido donde la imprecisión en la salida nos llevó a perder muchas pelotas y eso le dio vida a FAS. Ellos hicieron buena presión y hay que reconocer al rival”, dijo Villatoro en la conferencia de prensa.

El DT guatemalteco fue más allá y agregó que, para él, es clave que su ofensiva entienda el concepto de la presión en la salida rival, ya que esta es una forma de controlar el ímpetu del contrincante.

Villatoro destacó que está muy contento con el nivel que ha mostrado Cartaginés, ya que solo en agosto completarán siete cotejos jugados y el balance es muy positivo.

“En agosto, la prioridad era clasificar en la Copa Centroamericana. Siento que ya nos está pasando factura la carga física, porque contra Escorpiones no rotamos y siento que en este juego ante FAS se notó”, mencionó.

El timonel profundizó en lo que significó ganar el grupo para él, un premio que considera justo, ya que Cartaginés visitó a Municipal y Motagua y en ambos duelos logró sacar un punto.

“El grupo era muy complicado porque tuvimos a los cuatro campeones (de Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice), pero teníamos fe. Llegamos al camerino y, aunque habíamos ganado 2-0, pensábamos que éramos segundos, pero en la televisión nos dimos cuenta de que teníamos el primer lugar”, finalizó.

Los brumosos quedaron por arriba del Motagua gracias al criterio de desempate de las tarjetas, pues empataron en todo lo demás.

Cartaginés ahora se centra en su duelo del fin de semana contra Herediano, por el Apertura 2026, el domingo a las 11 a. m.