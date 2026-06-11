Fútbol

La prensa de Costa Rica ya eligió la sorpresa del Mundial 2026

‘La Nación’ puso a prueba a la prensa de Costa Rica y los comunicadores apostaron por un equipo europeo como revelación del Mundial 2026

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Por Esteban Valverde
Haaland es una de las grandes figuras de la Copa del Mundo 2026, el jugador llega con Noruega al torneo del orbe.
Haaland es una de las grandes figuras de la Copa del Mundo 2026, el jugador llega con Noruega al torneo del orbe. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)







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Mundial 2026Selección de NoruegaPrensa Tica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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