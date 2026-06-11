La prensa de Costa Rica ya eligió la sorpresa del Mundial 2026

Haaland es una de las grandes figuras de la Copa del Mundo 2026, el jugador llega con Noruega al torneo del orbe.

La prensa costarricense y el ambiente futbolero nacional también viven con intensidad la previa de la Copa del Mundo 2026, pese a que la Selección de Costa Rica no estará presente en la máxima cita del fútbol. La Nación realizó un sondeo entre 20 comunicadores del país para conocer sus pronósticos sobre el torneo.

Los participantes del sondeo fueron:

Jorge Martínez (Teletica).

Gustavo López (Teletica).

Christian Sandoval (Teletica Radio).

Leonardo Cordero (Teletica Radio).

Claudio Ciccia (Radio Columbia).

Jimena Rodríguez (Radio Columbia).

Anthony Porras (Radio Columbia).

Rodolfo Mora (Repretel).

José Alberto Montenegro (Fox).

Tomás Fonseca (Fox).

Adriana Rivera (Fox).

Gabriel Vargas (FUTV).

Daniel Murillo (ESPN).

Pamela Muñoz (Telemundo).

Gerardo Coto (Canal 13).

Pablo Gabas (Grupo Extra)

Por La Nación: Gustavo Jiménez, Fanny Tayver, Milton Montenegro y Juan Diego Villarreal.

La sorpresa de la Copa del Mundo 2026 será Noruega, según la prensa costarricense.

El combinado europeo recibió ocho votos de los 20 participantes en el sondeo realizado por La Nación.

Los comunicadores que respaldaron a la selección del delantero del Manchester City, Erling Haaland, fueron: Jorge Martínez, Milton Montenegro, Fanny Tayver, José Alberto Montenegro, Juan Villarreal, Adriana Rivera, Leonardo Cordero y Tomás Fonseca.

Además de Haaland, Noruega cuenta con otras figuras destacadas como Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid, y Martin Odegaard, del Arsenal inglés.

Tres selecciones comparten el segundo lugar como posibles revelaciones del torneo, con tres votos cada una: Marruecos, Colombia y Ecuador. El conjunto africano recibió el respaldo de Gustavo López, Christian Sandoval y Anthony Porras; Ecuador fue elegido por Rodolfo Mora, Pamela Muñoz y Daniel Murillo; mientras que Colombia contó con el apoyo de Jimena Rodríguez, Gerardo Coto y Pablo Gabas.

Por otra parte, tres selecciones obtuvieron un voto como posibles sorpresas del Mundial: Haití, Costa de Marfil y Senegal.

Claudio Ciccia votó por Haití, Gabriel Vargas se inclinó por Costa de Marfil y Gustavo Jiménez eligió a Senegal.

Noruega, liderada por Haaland, tiene todos los argumentos para convertirse en el equipo que sorprenda al mundo, según los comunicadores costarricenses.