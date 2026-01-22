La gran figura de Saprissa entrena por aparte mientras negocia su renovación

Saprissa Femenino tiene en su jugadora número 9 a su principal referente. Se trata de su capitana, Carolina Venegas, quien hoy no entrena con las moradas, aunque ella misma aseguró que espera seguir en la institución tibaseña.

Venegas se encuentra en negociaciones con Erick Lonnis, cabeza deportiva del Monstruo, para renovar su contrato, por lo que todavía no entrena con el equipo y se mantiene como agente libre hasta que firme su vínculo.

“Lo que le puedo decir es que sí estoy en conversaciones con Saprissa, pero yo estoy muy enfocada en una negociación que va más allá de Carolina como jugadora. No he decidido cuándo me voy a retirar, pero quiero tener estabilidad. Al día de hoy sigo en Saprissa, si las negociaciones continúan como van”, dijo Venegas.

Al consultarle si tiene más propuestas sobre la mesa en el fútbol tico, la jugadora prefirió no dar a conocer esa información, pero sí manifestó que posee ofertas del exterior, aunque de momento salir de Costa Rica no es su prioridad.

“Mi tema con salir del país va más que todo por el hecho de que siempre he sido de competir afuera, pero ahora estoy pensando en estabilidad. Trabajo en un colegio privado y en la academia con Raquel Rodríguez y Daniela Cruz. Me casé el 27 de diciembre y quiero estabilidad con competencia para mi vida”, contó.

La jugadora no escondió que, en las conversaciones que ha tenido con Lonis, ella misma ha puesto sobre la mesa su deseo de que Saprissa sea un equipo competitivo y le dispute el protagonismo a Alajuelense, plantel que en el fútbol femenino suma nueve títulos consecutivos.

“Una de las cosas que he hablado con él es que quiero competir, que queremos aumentar el nivel y que Saprissa quiera competir. Es algo que yo, como capitana, le he trasladado. Puedo decir que él me manifestó que quiere que el equipo compita”, añadió.

Saprissa Femenino ya se encuentra entrenando; sin embargo, Carolina Venegas se mantiene trabajando por separado y fue enfática en que, hasta no cerrar por completo su continuidad, prefiere mantenerse fuera de la dinámica grupal.

Carolina Venegas es una de las delanteras más importantes del fútbol femenino costarricense y forma parte de la Selección Nacional de Costa Rica.