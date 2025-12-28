Puro Deporte

Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos comparten fotografías de su boda; Carolina Venegas también se casó

Las futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense han mostrado en Instagram cómo fue su día especial; al igual que la capitana de Saprissa FF

Por Fanny Tayver Marín
Boda de Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.
Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos se casaron el sábado 27 de diciembre. (Fotos: Instagram Noelia Bermúdez. /Fotos: Instagram Noelia Bermúdez.)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

