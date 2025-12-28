Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos comparten fotografías de su boda; Carolina Venegas también se casó

Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos no solo defienden juntas el escudo de Liga Deportiva Alajuelense dentro del terreno de juego, sino que desde noviembre del año pasado, se comprometieron. Y fue el sábado 27 de diciembre de 2025 cuando se casaron.

El 11 de noviembre de 2024, Noelia Bermúdez mostró el anillo que le dio Fabiola y escribió en su Instagram: “Me voy a casar con la sonrisa más bonita que he conocido, con un huracán de dos piernas, con mi compañera y mi gran amor. Con el corazón más noble. Que pasen los años, pero que la vida siempre me encuentre tomada de tu mano, para lo bueno y lo no tan bonito. El sí más bonito de mi vida”.

Fabiola Villalobos y Noelia Bermúdez se comprometieron en noviembre de 2024. (Fotos: Instagram Noelia Bermúdez. /Fotos: Instagram Noelia Bermúdez.)

A través de historias en Instagram, la guardameta y la defensora de la Liga han compartido en las últimas horas varias fotografías y videos que captaron familiares y amistades que las acompañaron en ese momento.

Para la ocasión especial, Noelia Bermúdez se puso un vestido de novia blanco; mientras que Fabiola Villalobos acudió a la ceremonia con un traje entero negro.

Entre las personas que asistieron a este matrimonio están las futbolistas Emilie Valenciano, María Paula Arce, Paula Coto, Sofía Varela y Valery Sandoval, quien les escribió un emotivo mensaje a sus amigas.

“Que ese amor, esa paciencia y esa complicidad las lleve a vivir un vida feliz, llena de diversión, salud, riqueza y muchos éxitos. Esos corazones tan nobles y preocupados por otros se lo merecen todo y así lo van a tener.

”Que ese frasco de arena les recuerde siempre este día y todo lo que dejaron atrás para poder estar hoy y siempre juntas, que nada nunca va a ser más fuerte que ustedes dos de la mano. Las amo mucho, nunca cambien, besos”, les comentó Valery Sandoval a Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.

Noelia Bermúdez acompañó su vestido de novia con unas botas blancas. (Fotos: Instagram Noelia Bermúdez. /Fotos: Instagram Noelia Bermúdez.)

Pero esa no fue la única boda que se celebró el sábado; porque la capitana de Saprissa FF, Carolina Venegas, también se casó con Gaby Spesny.

Fue el 16 de diciembre cuando la goleadora publicó en su Instagram una fotografía con su entonces prometida, en la que señaló que se estaban despidiendo de “una etapa muy linda, que ahora nos lleva a vivir la mejor de todas. Empieza la cuenta regresiva”.

Carolina Venegas compartió en su Instagram varias fotos de su matrimonio. (Instagram Carolina Venegas/Instagram Carolina Venegas)

Este domingo, Carolina Venegas también ha mostrado en sus historias de Instagram varias fotografías de su boda, a la que asistieron las seleccionadas Katherine Alvarado, Daniela Cruz, Raquel Rodríguez y Priscila Chinchilla.