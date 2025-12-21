La fuerte autocrítica de David Guzmán tras la derrota de Saprissa

David Guzmán es uno de los líderes del camerino del Saprissa.

David Guzmán, uno de los líderes del Saprissa, evaluó la temporada morada, en la que los tibaseños no pudieron alcanzar su campeonato 41 y perdieron con Alajuelense la final de segunda ronda.

El contención explicó que siente decepción por lo vivido, pero que al estar en un club como Saprissa solo hay un camino: levantarse.

“Obviamente duele, somos un equipo ganador, siempre luchamos por los títulos, pero ahora tenemos que aprender, de las derrotas salimos fortalecidos, vamos a pensar en el próximo torneo”, dijo.

Guzmán resaltó que el sentimiento de la planilla es de frustración.

“No es lo que queríamos. Saprissa siempre lucha por los títulos, solo queda felicitar a Alajuelense, debemos levantar cabeza. Al final fuimos los dos finalistas, los dos hicimos un gran trabajo”, puntualizó.

El número ‘8′ saprissista acotó que a lo interno de la institución saben que hay que cambiar el rumbo para así retomar el camino del triunfo.

“Debemos luchar, debemos dar el máximo. Ahora debemos reflexionar”, dijo.

Por último, Guzmán tuvo palabras para Óscar Ramírez, quien de hecho fue su entrenador en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Es un gran señor, lo apreciamos, en su momento no se le dio el reconocimiento que merece”, agregó.

El mediocampista finalizó con una reflexión de cómo han tomado la dirigencia lo vivido.

“Saprissa no está contento con esto, no nos gusta recoger la medalla que no es. Vamos a cerrar filas y a luchar otra vez. Cualquiera podía ganar, no somos conformistas, nos duele, no alcanzó y ya”, concluyó.