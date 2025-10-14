Fútbol

La Federación de Nicaragua exige investigación de FIFA por incidente de pensión con la Fuerza Pública

La Federación de Nicaragua se que quejó en fuertes términos por la situación que afrontó uno de sus jugadores por pensión alimentaria

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
13/10/2025, San José, Estadio Nacional, partido de la eliminatoria al mundial 2026 entre Costa Rica y Nicaragua.
Los oficiales de la Fuerza Pública estuvieron en el Estadio Nacional, en el juego entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua. (John Duran/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección de NicaraguaCopa del Mundo 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.