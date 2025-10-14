La Federación de Nicaragua exige investigación de FIFA por incidente de pensión con la Fuerza Pública

Los oficiales de la Fuerza Pública estuvieron en el Estadio Nacional, en el juego entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua.

La Federación Nicaragüense de Futbol dio a conocer en redes sociales un comunicado de prensa en el que pidió hasta una investigación de la FIFA por el ingreso de la Fuerza Pública de Costa Rica al Estadio Nacional para tratar una posible detención por una pensión alimentaria.

“En circunstancias totalmente inapropiadas, autoridades de la Fuerza Pública costarricense, acompañadas de representantes judiciales ingresaron a las instalaciones deportivas momentos antes del inicio del encuentro para notificar a un jugador de la selección nicaragüense sobre un proceso legal relacionado con una pensión alimentaria”, se lee.

Según la Federación esto causó un ambiente de inestabilidad y tensión en el camerino de su representaación, lo cual terminó afectando la concentración del equipo.

“La FENIFUT exige que este hecho sea investigado por las autoridades deportivas competentes y por la propia FIFA y se tomen las medidas para que estas situaciones no se repitan en competencia oficial”, añadió el comunicado.

Los nicaragüenses aseguraron que ellos entraron a Costa Rica desde el día sábado, por lo que les parece inaceptable que se buscara al futbolista hasta el día del juego contra el equipo tico.

“Queremos dejar constancia de que el seleccionado se encuentra en territorio costarricense desde el pasado sábado, ante esto las autoridades competentes han tenido conocimiento pleno de la identidad y paradero de todos los jugadores durante tres días consecutivos”, comunicaron.

En Nicaragua finalizaron dando a conocer que respetaban el Estado de Derecho, pero no compartían la forma en que se hizo la diligencia ya que “compromete la integridad emocional del jugador”.