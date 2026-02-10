La Fedefútbol acelera: Así avanza la búsqueda del nuevo DT de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica corre para jugar en marzo, aunque parece complicado. Lo que sí se acelera es el nombramiento del nuevo DT.

Rónald González trabaja sin descanso para cumplir su primera misión como director de Selecciones Nacionales. El exmundialista de Italia 1990 ya tiene tres candidatos en su escritorio para presentar al Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

La Nación pudo conocer, a través de fuentes internas del ente federativo, que González ha realizado varias entrevistas, pero hay tres perfiles que le llamaron especialmente la atención y se perfilan como finalistas para ofrecerle al Comité Ejecutivo opciones concretas, de cara a la decisión final sobre quién iniciará el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Se trata de un entrenador argentino, otro español y un costarricense. Con los tres ya se han sostenido contactos y conversaciones, y también existe conocimiento sobre temas clave para cerrar un eventual acuerdo, como el presupuesto que tiene la Fedefútbol para el nuevo seleccionador.

González ha tocado diferentes puertas con el objetivo de brindarle al Ejecutivo las que considera las mejores alternativas. De hecho, se dio una conversación con Óscar Ramírez, quien inicialmente había solicitado tiempo para analizar la posibilidad de asumir por segunda vez el mando de la Tricolor, pero posteriormente agradeció el interés y declinó la opción.

El propio “Macho” aceptó públicamente que no tiene interés en dirigir nuevamente a la Selección Nacional.

“No, no, muchachos, para mí eso es un capítulo cerrado. En este momento estoy con el tema de lo que pueda ayudar aquí en Alajuela, dar un poco de la parte deportiva, aportar y ver después, más adelante, pero ya el tema de selección para mí es un capítulo cerrado”, sentenció en su última conferencia de prensa.

Uno de los candidatos con los que Rónald González ya conversó es el exentrenador de Alajuelense, Alexandre Guimarães. El timonel, de momento, se mantiene sin equipo y cuenta con la experiencia de haber llevado a Costa Rica a los mundiales de 2002 y 2006. De los otros dos -los extranjeros- no han trascendido los nombres.

Previo a la llegada de Rónald González al puesto, Ignacio Hierro, anterior director de Selecciones Nacionales, había entrevistado al argentino Fernando Batista, quien dirigió en el último proceso a la Selección de Venezuela.

Batista logró que la Vinotinto llegara con vida a la última fecha de la eliminatoria sudamericana; sin embargo, una derrota 6-3 ante Colombia sepultó toda aspiración mundialista.

Aunque todavía no hay claridad sobre cuáles serán los nombres definitivos, este diario pudo saber que existe la intención de González de presentar la terna al Comité Ejecutivo en los próximos 10 días, con el fin de nombrar al técnico lo antes posible y analizar si existe la posibilidad de no desaprovechar la fecha FIFA de marzo.

El secretario general de la Fedefútbol, Gustavo Araya, dio a conocer que la única forma de que Costa Rica dispute partidos en marzo es que se cierre la contratación del nuevo timonel, ya que no desean recurrir a un interinato.

“Hay un riesgo. Sabemos que hay una importancia en los partidos, pero entendemos el proceso de nombramiento, porque lo que no vamos a hacer es un nombramiento interino. El Comité Ejecutivo puso un plazo y es mediados de marzo. Eso hace que, si esa es la fecha final, no improvisaremos”, afirmó Araya hace una semana.

La Selección de Costa Rica no logró superar el proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026. El último entrenador de la Tricolor fue el mexicano Miguel Piojo Herrera, quien dirigió su último partido en el empate 0-0 ante Honduras en el Estadio Nacional.