La Fedefútbol acelera: Así avanza la búsqueda del nuevo DT de la Selección de Costa Rica

Rónald González, director de Selecciones Nacionales, busca que la fecha FIFA de marzo no sea desaprovechada

Por Esteban Valverde
Costa Rica vs. Honduras
La Selección de Costa Rica corre para jugar en marzo, aunque parece complicado. Lo que sí se acelera es el nombramiento del nuevo DT. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







