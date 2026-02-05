Fedefútbol fija fecha límite para elegir al técnico de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica quedó eliminada en el camino mundialista hacia 2026 luego de empatar 0 a 0 contra Honduras.

La Federación Costarricense de Fútbol comunicó que el Comité Ejecutivo le dio plazo hasta mediados de marzo al nuevo director de Selecciones Nacionales, Rónald González, para tener listo el nombramiento del nuevo seleccionador.

La información fue dada a conocer por Gustavo Araya, secretario del Comité Ejecutivo, quien atendió a los medios de comunicación en el Proyecto Gol.

Araya destacó que, ante este escenario, existe la posibilidad de que la Selección de Costa Rica no tenga actividad en el mes de marzo, durante la fecha FIFA.

“Hay un riesgo. Sabemos que hay una importancia en los partidos, pero entendemos el proceso de nombramiento, porque lo que no vamos a hacer es un nombramiento interino. El Comité Ejecutivo puso un plazo y es mediados de marzo. Eso hace que, si esa es la fecha final, no improvisaremos”, afirmó.

Debido a que los partidos amistosos se negocian con mucho tiempo de antelación, el dirigente manifestó que es muy difícil lograr cerrar un fogueo sin un director técnico nombrado.

La Selección de Costa Rica sí tiene acordados partidos amistosos previo al arranque de la Copa del Mundo. Por ejemplo, hay un juego al que solo le falta la firma frente a Inglaterra, y Colombia también ha mostrado mucho interés en enfrentar a la Tricolor, ambos encuentros en Estados Unidos.

Actualmente, el director de Selecciones Nacionales, Rónald González, se encuentra realizando el estudio de candidatos para presentarlo al Comité Ejecutivo de la Federación, órgano encargado de votar y elegir al nuevo seleccionador.

El último seleccionador de Costa Rica fue Miguel Herrera. Con el mexicano al mando, el plantel nacional no logró superar el proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La Nación pudo conocer que, en principio, el nuevo técnico de la Selección Nacional sería extranjero, ya que se busca un perfil similar al de Gustavo Alfaro, entrenador que inició el proceso rumbo a 2026, pero que en 2024 dejó el puesto tras aceptar una oferta de Paraguay.