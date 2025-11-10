La emoción del fútbol femenino tico es por el segundo lugar

Paula Coto marcó el segundo gol de Alajuelense ante Pococí, las otras anotadoras fueron: María Paula Arce y Yeslim Alvarado.

La fase regular del fútbol femenino de Costa Rica tiene únicamente una fecha pendiente antes de dar paso a las semifinales y la final. No obstante, la constante se mantiene: Alajuelense sigue marcando la pauta y es el súper líder del certamen. Sin duda, la mayor emoción en la tabla de posiciones está en la lucha por el segundo lugar.

Los equipos de Saprissa FF (27 unidades) y Dimas Escazú (26 puntos) protagonizan una cerrada disputa por adueñarse de esa segunda posición. Las moradas lograron este fin de semana un triunfo 3-2 sobre Herediano, mientras que las escazuceñas golearon 6-0 al plantel de Chorotega.

La jornada 14 podría ser decisiva para definir el puesto, ya que Saprissa visitará a Sporting FC, mientras que Dimas se medirá precisamente ante Alajuelense, el líder invicto del torneo.

La clasificación es encabezada por las erizas, con 37 puntos. Detrás aparecen Saprissa (27), Dimas (26) y Sporting (21), plantel que juega en Rohrmoser y cierra el grupo de equipos clasificados a semifinales. Más atrás se ubica Herediano, con apenas 13 unidades, ya sin opciones de avanzar.

En los otros resultados de la jornada, Pococí cayó 3-0 ante la Liga Deportiva Alajuelense y Moravia empató 0-0 frente a Sporting.

El próximo fin de semana se jugarán las semifinales, ambos partidos se disputarán en el Estadio Morera Soto el domingo. A hoy los cruces serían: Alajuelense vs. Sporting y Saprissa vs. Dimas.

Por otra parte, los dos clubes ganadores se las verán el viernes 21 de noviembre otra vez en el Morera Soto para definir el campeón nacional.

Una situación destacada, este fin de semana, fue la presencia de la nueva seleccionadora nacional, Lindsay Camila, quien ya comenzó a darle seguimiento al torneo local. La estratega estuvo presente en el estadio Ricardo Saprissa observando el duelo entre moradas y florenses, además de asistir al compromiso entre Moravia y Sporting.