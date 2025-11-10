Fútbol

La emoción del fútbol femenino tico es por el segundo lugar

Alajuelense Femenino sigue jugando a un nivel superior, pero la lucha entre Saprissa y Dimas por el segundo puesto llegará hasta la última fecha

Por Esteban Valverde
Paula Coto marcó el segundo gol de Alajuelense ante Pococí, las otras anotadoras fueron: María Paula Arce y Yeslim Alvarado.
Paula Coto marcó el segundo gol de Alajuelense ante Pococí, las otras anotadoras fueron: María Paula Arce y Yeslim Alvarado. (Alajuelense/Alajuelense)







