La dramática lesión de Santiago van der Putten: gritos de dolor y reclamos injustificados a Marcel Hernández (video)

Este fue el momento en el que Marcel Hernández disputó el balón con Santiago Van der Putten.

Una cámara captó en primer plano el momento del choque entre el defensor de Alajuelense, Santiago Van der Putten y el delantero de Herediano Marcel Hernández, el cual luego terminó con el futbolista manudo lesionado por, al menos, nueve meses.

Van der Putten sufrió una ruptura total del ligamento cruzado de su rodilla derecha, por lo que ahora iniciará un proceso de recuperación muy largo.

En las imágenes, el manudo disputa cuerpo a cuerpo con Marcel; después de chocar se escucha al erizo gritar: “¡Marceeel!, ¡Marceeel!, ¡La rodillaaa!”.

Luego de esto, van der Putten cae al suelo y empieza a gritar de dolor, y los reclamos de los jugadores de la Liga no se hacen esperar. Washington Ortega y Aarón Salazar se van contra el cubano.

“Marcel, ¿cómo vas a ir así?”, le dice Ortega. Por su parte, Salazar añade: “Marcel, usted siempre va a golpear, usted siempre va a pegar arriba”.

Ante esto, el jugador florense se defiende: “¿Cómo vas a decir eso? Si él dice rodilla”.

La discusión siguió mientras Van der Putten era atendido. Al final, se ve al manudo levantarse y Marcel insistía en hablar con él para saber si todo estaba bien.

El video muestra que, pese al lamentable desenlace, nunca hubo mala intención del cubano y se trató de una jugada fortuita producto de un deporte de contacto.

El video fue dado a conocer por TDMás.