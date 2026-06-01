La defensa de la Selección de Costa Rica es una calamidad: Vea los dos goles que recibió ante Colombia

Jorge Carrascal intenta quitarle un balón a Jeyland Mitchell, defensor de la Selección de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica recibió el primer gol ante Colombia al minuto 16 del partido.

El cuadro cafetero anotó mediante una jugada de táctica fija, en la que Dávinson Sánchez le ganó el balón por alto a Jeyland Mitchell sin mayores dificultades.

El defensor colombiano apareció con total libertad dentro del área y cabeceó sin marca cerca del área pequeña, para abrir el marcador.

Por otra parte, al minuto 26, fue Fernán Faerron quien cometió un error al regalar un balón en salida y dejar completamente expuesta a la defensa costarricense. La pelota le quedó a Luis Díaz, y el extremo del Bayern Múnich definió ante Patrick Sequeira para aumentar la ventaja.

Al minuto 38, la Selección de Costa Rica pierde 2-1 ante Colombia, tras el descuento de Andrey Soto.

🚨🌎 | GOAL: LUIS DIAZ DOUBLES THE LEAD FOR COLOMBIA! GOAL + ASSIST TODAY!



TERRIBLE DEFENSIVE MISTAKE BY COSTA RICA!



🇨🇴 Colombia 2-0 Costa Rica 🇨🇷



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