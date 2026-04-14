Fútbol

La curiosa historia de dónde probó el primer gallo pinto Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica

Así es la vida en Costa Rica del entrenador de la Selección, Fernando Batista

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Por Esteban Valverde
Fernando Batista se mostró tranquilo y ameno en la entrevista con La Nación.
Fernando Batista se mostró tranquilo y ameno en la entrevista con La Nación. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Fernando BatistaSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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