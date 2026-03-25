Fútbol

Fernando Batista no se anduvo con rodeos y esto le pidió a los seleccionados de Costa Rica

Orlando Galo, uno de los líderes de la Selección, confesó la solicitud y exigencia de Fernando Batista al grupo de jugadores

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Por Esteban Valverde
Fernando Batista dirigió la práctica en Antalya, Turquía, donde la Selección de Costa Rica está concentrada.
Fernando Batista dirigió la práctica en Antalya, Turquía, donde la Selección de Costa Rica está concentrada. (FCRF/FCRF)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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