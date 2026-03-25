Fernando Batista no se anduvo con rodeos y esto le pidió a los seleccionados de Costa Rica

Fernando Batista dirigió la práctica en Antalya, Turquía, donde la Selección de Costa Rica está concentrada.

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, ya tuvo su presentación formal con el primer grupo de jugadores que citó. El “Bocha”, en Antalya, Turquía, ya tiene a todos sus convocados a la orden y, en un acto en el lugar de concentración, se presentó junto a su staff y dictó las pautas de su camerino.

La Selección de Costa Rica jugará contra Jordania este viernes a las 11 a. m. hora de Costa Rica, mientras que el próximo martes lo hará frente a Irán a las 7 a. m.

Uno de los líderes del actual plantel es Orlando Galo, volante del Riga FC de Letonia, quien estuvo en los procesos hacia 2022 y 2026.

Galo dio a conocer que el primer contacto con el timonel argentino fue muy positivo, además de que en el grupo está clara la idea que quiere el estratega, quien sobre todo insistió en el compromiso más allá del terreno de juego.

“Estos juegos son buenos, rivales importantes. Como lo dijo el profesor, todos los partidos que tengamos con este escudo no son amistosos, son partidos de preparación para lo que viene, que es el proceso 2030. El profesor nos ha comentado lo que quiere y estos juegos serán importantes para comenzar a mostrarlo”, reflexionó en declaraciones al departamento de prensa de la Fedefútbol.

Galo recalcó el compromiso que pide Batista con la camiseta patria.

“Lo importante es que tiene bases como la disciplina y sentir la camiseta; eso nos dice que él también la siente y es clave”, agregó.

El volante central todavía tiene en la retina el recuerdo del amargo trago de no clasificar al Mundial 2026. De hecho, Galo dijo que, a nivel de jugadores, han hablado de la necesidad de pasar la página y concentrarse en una nueva ilusión: el siguiente torneo del orbe.

“Estoy bien. Duele mucho, duele bastante lo que nos pasó, pero como lo hemos conversado, es un nuevo proceso, nuevo cuerpo técnico. Tenemos esta revancha y queremos hacerlo bien en estos dos fogueos”, mencionó.

Orlando, pese a que tiene 25 años, es uno de los hombres de experiencia del equipo y no le huye a la responsabilidad; más bien, destaca el aprendizaje que tuvo de figuras como Celso Borges, Keylor Navas y Bryan Ruiz en su momento.

“El acople ha sido bueno, estamos listos. Hubo presentación del cuerpo técnico y vamos a comenzar este proceso de cara a 2030”, finalizó.

El exjugador del Herediano se perfila como titular en el inicio de esta nueva era y la gran incógnita es quién será su acompañante en el centro de la media cancha.

De entrada, Batista cuenta con dos hombres para este perfil: Douglas López, volante del Cartaginés, y Jefferson Brenes, mediocampista del Deportivo Saprissa.

Con López y Galo, la Nacional sumaría mucho en la fase defensiva, ya que son futbolistas acostumbrados a buscar la recuperación del esférico y realizar una transición rápida; mientras que con Brenes el cuadro tendría más tratamiento del balón.

La Selección de Costa Rica tuvo su primer entrenamiento sin lluvia, además de enfrentar una temperatura de 14 °C. Según la Federación, todos los convocados están en condiciones para jugar.

El plantel tendrá una nueva sesión de entrenamiento este jueves para terminar de preparar el cotejo contra Jordania.