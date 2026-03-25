Fernando Batista solo tendrá dos entrenamientos con la Selección de Costa Rica completa antes del debut

Orlando Galo ya se integró al grupo de la Selección de Costa Rica, en la imagen con jugadores del ámbito local como Fernán Faerron, Abraham Madriz y Haxzell Quirós, a la llegada a Turquía.

La Selección de Costa Rica ya comienza a reunirse en Turquía, donde afrontará la jornada FIFA de marzo. La Nacional tendrá su primer partido este viernes a las 11 a. m., hora tica contra Jordania, y ya cuenta con seis legionarios en su nómina listos para entrenar.

Según reportó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), por medio de su departamento de comunicación, los futbolistas que juegan en el exterior y ya están concentrados con la Sele son: Orlando Galo, Warren Madrigal, Juan Pablo Vargas, Jewison Bennette, Patrick Sequeira y Carlos Mora.

Galo milita en el Riga de Letonia, Madrigal en el Nashville de la MLS, Vargas en Puebla de México, Bennette en el Cherkasy de Ucrania, Sequeira en el Casa Pia de Portugal y Mora en la Universidad Craiova de Ucrania.

Junto a ellos también ya se sumaron los jugadores del torneo nacional como Abraham Madriz, Fernan Faerron, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Gerald Taylor, Darryl Araya, Jorkaeff Azofeifa, Douglas López, Jefferson Brenes y Creichel Pérez.

El cuerpo técnico, encabezado por Fernando Batista, llegó desde el lunes a territorio turco, donde estuvo en los preparativos para recibir a los futbolistas.

Ahora, el equipo patrio esperará al resto de jugadores para entrenar por primera vez este miércoles y luego el jueves, con el fin de completar dos prácticas antes del primer partido.

Esto significa que Batista solo tendrá un par de prácticas con el equipo completo antes de su debut en el banquillo de la Tricolor.

Además, la FCRF dio a conocer que en Turquía está lloviendo, por lo que el cuadro patrio debe acoplarse a estas condiciones climáticas.

La gira de la Sele se completará el próximo martes a las 7 a. m., cuando la Selección choque contra Irán, otra representación que se prepara para la Copa del Mundo 2026.

La Selección también jugará el 29 de mayo contra Colombia en suelo cafetero y el 10 de junio frente a Inglaterra en Miami.

Fernando Batista buscará encaminar al plantel patrio luego del fracaso que fue el proceso hacia 2026, cuando Miguel Herrera no pudo llevar al equipo tico al torneo del orbe que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

De entrada, el entrenador argentino pondría un equipo muy novedoso y una posible alineación tendría como base a los futbolistas que juegan en el exterior.

El arco tendría a Patrick Sequeira como su hombre, luego de que el portero perdiera la titularidad en la eliminatoria pasada con Keylor Navas.

Creichel Pérez fue convocado de última hora por Christopher Núñez, quien terminó lesionado en el último juego de Cartaginés. (FCRF/FCRF)

Por otra parte, la zona defensiva contaría con Juan Pablo Vargas como el referente, además de Jeyland Mitchell. Ellos dos sacan ventaja como centrales titulares por su recorrido internacional y su presencia desde el proceso pasado en la Sele.

En las bandas, las opciones son novedosas. Por derecha: Gerald Taylor y Haxzell Quirós, quienes, aunque han vestido la camisa patria, no se consolidaron en el proceso pasado como estelares. Por izquierda: Darril Araya y Jorkaeff Azofeifa; estos llegan a pelear por el puesto que tenía Joseph Mora.

La zona media contaría con Orlando Galo como volante recuperador, pero ¿quiénes podrían acompañarlo? Por experiencia, Jefferson Brenes saca ventaja, mientras que hacia la ofensiva la presencia de Carlos Mora y Josimar Alcócer reforzaría los extremos.

Por último, la ofensiva sería liderada por Warren Madrigal y Jewison Bennette, tomando en cuenta el antecedente de que Madrigal fue regular en el último proceso, mientras que Bennette fue mundialista en Catar 2022.