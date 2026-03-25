Fútbol

Fernando Batista solo tendrá dos entrenamientos con la Selección de Costa Rica completa antes del debut

La Selección de Costa Rica tendrá su primera práctica en Turquía este miércoles y ya piensa en Jordania el viernes

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Por Esteban Valverde
Orlando Galo ya se integró al grupo de la Selección de Costa Rica, en la imagen con jugadores del ámbito local como Fernan Faerron, Abraham Madriz y Haxzell Quirós.
Orlando Galo ya se integró al grupo de la Selección de Costa Rica, en la imagen con jugadores del ámbito local como Fernán Faerron, Abraham Madriz y Haxzell Quirós, a la llegada a Turquía. (FCRF/FCRF)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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