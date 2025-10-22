La conmovedora confesión del volante que se volvió ídolo en su debut con el Cartaginés

Geancarlo Castro fue determinante para el Cartaginés, al marcar el gol que le dio la victoria ante el Motagua de Honduras, por el repechaje de la Copa Centroamericana.

Luego de vivir la amargura de un descenso con Santa Ana y un paso en falso tras fichar por el Municipal Liberia, donde no tuvo oportunidad de jugar, las puertas del Club Sport Cartaginés se le abrieron al volante Geancarlo Castro.

Estar bajo las órdenes del técnico Andrés Carevic y del preparador físico Juan Carlos Herrera le daba la tranquilidad de que, en el Cartaginés, podría tener los minutos necesarios para adquirir regularidad y recuperar la confianza.

Después de varias semanas de entrenamiento y de superar una lesión muscular, Geancarlo por fin tuvo su debut este martes 21 de octubre con los brumosos en la Copa Centroamericana, convirtiéndose en el héroe del compromiso al marcar el tanto en tiempo de reposición con el cual derrotaron 1-0 al Motagua de Honduras.

Geancarlo Castro, ingresó por Marco Ureña, en el epílogo del compromiso, y marcó la anotación que le otorgó ventaja a los blanquiazules en el repechaje por un boleto a la Liga de Campeones de la Concacaf, torneo en el que los nacionales tienen cerca de una década de no participar.

¡GOOOOOOOL DE CARTAGINÉS! CASTRO APROVECHÓ EL ERROR DEL GUARDAMETA DEL MOTAGUA Y MARCA EL 1-0 PARA LOS BRUMOSOS EN EL CIERRE DEL PARTIDO DE IDA DEL PLAY IN.



“Cuando me levanté este martes, le pedí a Dios que me diera la oportunidad de jugar, y me la dio. Durante el calentamiento le seguí pidiendo una oportunidad, y gracias al Señor pude aprovecharla de la mejor manera”, confesó Castro en la zona mixta tras el compromiso, mientras era asediado por los medios de comunicación.

El gol del pequeño volante coincidió con el fuerte temblor que sacudió Costa Rica este martes por la noche, aunque él no se percató del movimiento debido a su eufórica celebración, que desató la locura entre la afición de la Vieja Metrópoli.

“Gracias a Dios se me dio la anotación. Vengo llegando al equipo y soy nuevo. Mi deseo es aportar, dar lo mejor de mí y ayudar a que el equipo vaya hacia arriba. Trabajé durante la semana, lo pensé (el gol) con mi familia, lo declaré y se me dio. Lo importante es recalcar el esfuerzo del equipo: nunca nos dimos por vencidos”, manifestó Castro.

Geancarlo Castro (sin camisa) festejó eufórico, junto a sus compañeros del Cartaginés, su anotación ante el Motagua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hasta le dedicó el gol a su perro

Geancarlo indicó que, al jugar en casa y con el respaldo de la afición, debían conseguir un buen resultado para viajar a Honduras con ventaja y encarar la vuelta de la mejor manera.

“Es un gol muy especial. Fue mi debut con el Cartaginés, venía de varios partidos sin jugar. Hoy me levanté, le pedí la oportunidad a Dios, lo hablé con mi familia y con mi pareja. Este gol va dedicado a mi familia, a mi perro y a todos los que han confiado en mí y me alientan a seguir adelante”, agregó Castro.

El triunfo llenó de confianza al futbolista cartaginés, ya que el plantel viajará a Honduras con ventaja para afrontar el duelo de vuelta el próximo miércoles 29 de octubre, a las 5:45 p. m., en el estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.

“Sabemos que el Motagua es un rival complicado, estarán en su cancha y con su afición. Tenemos que hacer un trabajo inteligente, de acuerdo con lo que nos pida el profesor, para buscar la clasificación a la Concachampions, que es para lo que el equipo está trabajando y soñando”, afirmó.

Geancarlo Castro reconoció que los últimos meses no han sido fáciles, pero el gol frente al arquero Marlon Licona fue un momento que no olvidará.

“Así es el fútbol, con altos y bajos. Tuve la oportunidad de llegar a una gran institución que me abrió las puertas, como lo es el Cartaginés. Ya había estado con el profe Andrés (Carevic) y con José (Herrera), en Alajuelense, con quienes mantengo una buena relación en mi carrera. Trato de retribuirles esa confianza”, concluyó Castro.