La cima tiene bandera de Costa Rica: así dominan Marvin Solano y Luis Marín en El Salvador

Marvin Solano junto a Kevin Sancho, el entrenador tico se llevó al exjugador de Alajuelense como asistente técnico al Luis Ángel Firpo.

Marvin Solano y Luis Marín tienen un pulso por la cima del fútbol de El Salvador. Los dos entrenadores de Costa Rica se roban el protagonismo, pero además afrontan cada jornada sin derecho a fallar, con el fin de no ceder terreno.

Solano está en el torneo en el que defiende el cetro que consiguió el semestre pasado con el Luis Ángel Firpo, mientras que Marín busca destacar ahora con el Inter FA, eso sí, con un equipo que él armó.

Ambas instituciones suman 17 puntos en la parte más alta de la clasificación, pero la diferencia de gol hace que el club de Marín ocupe el primer lugar.

En la última jornada, el Inter FA se impuso 3-1 al Hércules; en el caso del Firpo, el plantel de Solano también ganó 3-1 al Platense.

El buen paso de ambos clubes ha provocado que dos de los cuadros más importantes de El Salvador, Alianza y FAS, pasen a un segundo plano.

FAS es tercero con 15 unidades, mientras que Alianza es quinto con 10.

Carolina Ruiz, periodista salvadoreña de Tigo Sports, analizó para La Nación el duelo que se ha dado entre ambos timoneles y destacó la sana competencia que promueven.

“Más bien, lo que se nota es la competencia normal del día a día, como con cualquier técnico en la liga: sumar, ganar y mantenerse arriba. Incluso, hace poco el periodista Ricardo Menéndez abordó a Solano y le consultó sobre el desempeño de Inter FA, y él respondió de manera muy positiva, diciendo que le alegraba ver a su compatriota teniendo éxito y que le deseaba lo mejor en el torneo”, dijo.

Luis Marín suma su segundo torneo al mando del Inter FA de El Salvador. (Inter FA/Inter FA)

Ruiz destacó que, para ella, el aporte de los dos ticos ha marcado diferencia y hace crecer el campeonato salvadoreño.

“Marvin fue clave para el título de Firpo, un equipo que en los últimos torneos se quedaba eliminado a pesar de tener un buen plantel. Para Luis Marín, construir un equipo desde cero tiene doble mérito, porque contar con jugadores de jerarquía no te garantiza que pueda funcionar, y, sin excusas, ha logrado compaginar a un grupo con buen desempeño táctico”, describió.

Cada jornada es una final para los dos entrenadores costarricenses. El miércoles, Firpo se las verá con Isidro Metapán; mientras que Inter FA jugará contra FAS, en un cotejo que, en la previa, luce como clave para Luis Marín y sus pupilos.