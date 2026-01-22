La cerrada elección del nuevo director de Selecciones: Así votó cada miembro de la Fedefútbol

Osael Maroto (al fondo) junto a Wilder Eusse (presidente de Liberia) y Jafet Soto (desenfocado) en una asamblea de la Fedefútbol. Maroto y Soto votaron en la elección del nuevo Director de Selecciones Nacionales.

La elección de Rónald González como director de Selecciones Nacionales de Costa Rica generó un ambiente tenso en la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), sobre todo en el Comité Ejecutivo.

Rónald ganó la votación por un voto sobre Ángel Catalina. La Nación confirmó con dos fuentes del Ejecutivo cómo se dio la votación. Los integrantes Jenny González, Sergio Hidalgo y Leonardo Vargas le dieron su apoyo a González, mientras que Jafet Soto, Alexander Chacón y Silvia Bolaños lo hicieron por Catalina.

Ante esto, le tocó el turno al presidente Osael Maroto, quien decidió apoyar a González. Dos integrantes no llegaron a la sesión: Juan Carlos Rojas y Jorge Hidalgo, con lo que González se impuso 4 a 3. Hermes Desio, el argentino que apareció a última hora, fue apoyado por Joseph Joseph.

La sesión de este miércoles 21 de enero fue larga y hasta cierto punto cansada, sobre todo porque hubo exposiciones de cada uno de los miembros, quienes justificaron sus votaciones. Se tardó aproximadamente tres horas para designar a González.

“La verdad fue una sesión dura, pero de esas bonitas, porque la discusión fue amplia”, reveló uno de los miembros a este diario.

Sobre la mesa estuvo la posibilidad de atrasar una semana más la designación; no obstante, esto provocó reacciones fuertes por parte de Sergio Hidalgo (vicepresidente), quien hizo un llamado a definir el puesto por el bien de la gestión deportiva de Costa Rica.

Rónald González ahora deberá desarrollar el plan que presentó a la comisión designada para entrevistarlo previo al nombramiento. En este documento se habla de reactivar las selecciones regionales y los procesos de visoría en todo el país.

Rónald cumplió con los requisitos que la comisión le pidió y fue quien más mostró interés en quedarse con el puesto, pese a que contó con competencia local, ya que de entrada la Fedefútbol se interesó en Paulo César Wanchope y Jeaustin Campos.

En el caso de Chope, el exjugador afirmó que quiere seguir su carrera en los banquillos, por lo que está a la espera de una oportunidad; mientras que Campos habló con el presidente de la Federación, Osael Maroto, pero le hizo saber que lo que quiere es tomar la dirección técnica del conjunto patrio.

Está previsto que González comience su gestión el 1.° de febrero. Como su primera función, deberá reunirse con el Comité Ejecutivo para recibir las directrices de lo que se busca para el entrenador de la Selección Mayor.

Se espera que Costa Rica continúe apostando por un entrenador de perfil internacional. Como referencia se menciona al argentino Gustavo Alfaro, timonel que dirigió el proceso hacia 2026, pero salió luego de la Copa América 2024, donde su buena labor llamó la atención de Paraguay, selección que lo contrató y con la que clasificó e irá a la Copa del Mundo 2026.

Lo que queda claro es que Rónald llega al puesto por mayoría, pero no por unanimidad. De hecho, dirigentes de peso como Jafet Soto y Joseph Joseph, presidentes de Herediano y Alajuelense, respectivamente, no votaron por él.