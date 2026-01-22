Fútbol

La cerrada elección del nuevo director de Selecciones: Así votó cada miembro de la Fedefútbol

Rónald González fue el elegido, sin embargo no tuvo el apoyo de algunos miembros de peso del Comité Ejecutivo, como Jafet Soto

Por Esteban Valverde
25/08/2023 Proyecto Gol. Reunión del nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, encabezado por Osael Maroto, y la despedida de Rodolfo Villalobos, ahora expresidente de la la Fedefut.
Osael Maroto (al fondo) junto a Wilder Eusse (presidente de Liberia) y Jafet Soto (desenfocado) en una asamblea de la Fedefútbol. Maroto y Soto votaron en la elección del nuevo Director de Selecciones Nacionales. (Rafael Pacheco Granados)







Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

