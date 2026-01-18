La carrera por la Dirección de Selecciones Nacionales de Costa Rica pierde a uno de sus aspirantes

El grupo de cuatro candidatos para asumir la Dirección de Selecciones Nacionales de Costa Rica se redujo a solo tres este domingo, debido a que el español que formaba parte del cuarteto ya dio el sí a otra federación de la Concacaf.

La Nación dio a conocer el viernes anterior el nombre de tres candidatos al puesto: Rónald González (costarricense), Ángel Catalina (español) y Hermes Desio (argentino); no obstante, el cuarto nombre era una incógnita.

Se trataba de Francis Hernández, director deportivo, quien ya tiene un acuerdo con Honduras, según pudo constatar La Nación. Medios catrachos dan por hecha su llegada.

Hernández tenía como principal argumento para el puesto que fue, durante seis años, la cabeza de todas las selecciones menores de España.

De hecho, uno de los grandes méritos que se le atribuyen al español es que fue clave para que Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se decantara por representar a la selección de España y no a Marruecos.

“Yo en ese momento sentía que teníamos que dar un paso adelante en ese sentido, que teníamos que tratar de transmitirle las herramientas que podíamos ofrecerle en la RFEF a nivel de selecciones y un poco el proyecto de futuro que teníamos pensado con él”, aseguró Hernández al programa español El Larguero, en 2024.

Ahora, uno de los hombres que podía dar la sorpresa en la votación del próximo miércoles, cuando se decida al director de Selecciones Nacionales de Costa Rica, ya no estará disponible.

Todo hace indicar que la votación se inclinará entre Rónald González y Ángel Catalina, aunque la hoja de vida de Desio también ha llamado la atención de algunos integrantes del Comité Ejecutivo.

La Selección de Costa Rica se quedó sin director de Selecciones Nacionales desde mediados de diciembre, cuando se decidió no continuar con los servicios del mexicano Ignacio Hierro.

La Nación supo que en un momento hubo interés en que el exdirector deportivo del Barcelona, Jordi Cruyff, pudiera tomar el puesto; no obstante, al no tener claridad sobre su elección, el español decidió aceptar otra oferta que le llegó: ser la cabeza deportiva del Ajax de los Países Bajos.

La próxima sesión del Comité Ejecutivo promete ser intensa, sobre todo porque las discrepancias entre quienes prefieren a González y a Catalina son marcadas, y Desio podría representar una apuesta “neutral”.

A nivel público, técnicos costarricenses como Alexandre Guimarães, Óscar Ramírez y figuras del fútbol como Erick Lonis no han escondido su preferencia por Rónald González.

La primera labor que tendrá el nuevo Director de Selecciones Nacional será el nombramiento del entrenador de la Selección Mayor de Costa Rica, puesto que está vacante ante la salida de Miguel Piojo Herrera.